A Frosinone è aperto al pubblico il nuovo parcheggio nella zona Scalo, sull'ex area Frasca.

«Il nuovo parcheggio, la cui sosta è gratuita, costituisce un'opera parzialmente compensativa rispetto all’investimento che il privato sta conducendo sull’area ex Permaflex. In sinergia tra pubblico e privato, si è realizzata una infrastruttura per il territorio, nell’ottica dello sviluppo armonico e integrato sotto il profilo ambientale». E' quanto si legge in una nota del Comune del capoluogo.