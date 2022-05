Scalo, a Frosinone inaugurato il nuovo parcheggio: posti per 200 auto, la prima entrerà lunedì

Duecento posti auto in più nella zona Scalo, nel capoluogo. La prima macchina potrà varcare l’ingresso dell’area di sosta tra quattro giorni, lunedì mattina.

Ieri, infatti, il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani, ha inaugurato il nuovo parcheggio dell’area ex Frasca. «Fino a qualche tempo fa, quando quest’area era piena di erbacce e rifiuti, pochi avrebbero scommesso che un Comune ne avrebbe cambiato il volto dal punto di vista della trasformazione urbana – ha dichiarato Ottaviani -. Abbiamo chiesto alla Elco di portare avanti una partnership con il Comune e con noi ha condiviso, quindi, l’attuazione del principio di restituzione sociale. Non sarà solo un parcheggio a servizio dello Scalo, ma anche di accesso diretto alla stazione, utilizzando il sottopasso e gli ultimi binari utili».