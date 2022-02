Stellantis Cassino, lunedì altro stop per carenza di microchip. Fissato un vertice in Regione

Produzione a singhiozzo nello stabilimento Fca-Stellantis di Cassino. Nemmeno lunedì si lavorerà. Sempre per mancanza di microchip, come venerdì scorso tanto che è stato annullato anche il giorno di recupero di senza lavoro previsto prima il 12 febbraio e poi il 19.

Stellantis oggi ha comunicato che «lunedì non si lavora per mancanza di materiale. Le modalità di recupero verranno eventualmente comunicate in seguito». E quindi produzione sempre in calo per Giulia e Stelvio e di conseguenza meno salario per i lavoratori. Un prodotto, quello dei semiconduttori, ormai utilizzato dall’industria elettronica in molti settori, non solo auto ma anche cellulari, computer, televisori ed altri apparecchi. Prodotti che arrivano da Taiwan e da altri paesi asiatici. Ora l’Unione europea si è mossa per la costruzione di fabbriche in diversi paesi del continente per far fronte a questa carenza e per non essere più dipendenti dall’Asia. Ma anche le materie prime scarseggiano. Arrivano dall’Afganistan e dal Sudamerica.

Intanto per il 24 febbraio è in programma alla Regione un incontro tra il presidente Zingaretti, l’assessore all’industria e il consigliere regionale Buschini con sindacati e amministratori comunali del cassinate per una disamina della problematica Fca e dell’indotto.