Sono circa 30 mila al momento i tifosi attesi allo stadio Olimpico di Roma per il match Lazio- Frosinone di domenica. Oggi si è svolto il tavolo tecnico, presieduto dal questore di Roma, per mettere a punto le misure di sicurezza per la partita.



Particolare attenzione è stata riservata alle modalità di arrivo dei tifosi ospiti, che dovrebbero essere circa 2.500.

Tre ore prima dell'inizio, e fino a 2 ore dopo il termine della partita, scatterà il divieto di vendita per asporto di bevande

contenute in bottiglie o contenitori di vetro (a eccezione di generi alimentari di prima necessità) e il trasporto di

bottiglie e contenitori di vetro nella zona dello stadio Olimpico e nelle vie prospicenti.



Vietato lo stazionamento dei veicoli adibiti a punti vendita di generi alimentari e gadget nel raggio di circa 200 metri

dall«area riservatà. Per il controllo e rispetto di queste ordinanze prefettizie per il contrasto a bagarinaggio, vendita

ambulante abusiva e parcheggiatori, sarà operativa una task-force composta da polizia, guardia di finanza e della

polizia locale.

Venerdì 31 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:20



