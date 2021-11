Carabinieri, caserma di Atina dedicata a Cesidio Socci: morì nel 1936, medaglia al valore

Da oggi la stazione dei carabinieri di Atina porterà il nome del carabiniere Cesidio Socci, medaglia di bronzo al valor militare alla memoria. La cerimonia di intitolazione è in programma stamane, alle 10.30, nella caserma della cittadina della Val di Comino.

Il carabiniere Socci era nato a Settefrati il 2 settembre 1910, dove visse sino all’8 marzo 1930, quando fu arruolato nell’Arma presso la Legione allievi carabinieri di Roma. Il successivo 15 settembre, al termine del ciclo formativo, fu promosso carabiniere e assegnato, il 20 settembre, alla stazione carabinieri di Ceprano.

Il 28 dicembre 1935 fu trasferito dalla stazione carabinieri di Monte San Biagio (Lt) alla Legione carabinieri di Torino ed il successivo 20 gennaio 1936 fu mobilitato per raggiungere il contingente italiano in Etiopia, venendo poi assegnato alla Compagnia interna carabinieri di Addis Abeba. Presso questo Comando prestò servizio fino al tragico 26 ottobre 1936, giorno in cui perse la vita in combattimento. Per il valore dimostrato, fu insignito della medaglia al valor militare. Alla cerimonia prenderanno parte, oltre ai familiari del carabiniere, anche numerose autorità civili, militari e religiose.

