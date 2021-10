Ad Arce rivince Germani, sindaco per la sesta volta

Martedì 5 Ottobre 2021, 17:01 - Ultimo aggiornamento: 17:11

Luigi Germani torna al timone del Comune di Arce. È stato eletto sindaco per la sesta volta. Se non è un record, poco ci manca, tanto che siede in assise da 46 anni. È ormai tra i politici più longevi della Ciociaria.

Geometra, 71 anni, ha vinto la sfida elettorale a capo della civica “Insieme per Arce democratica” totalizzando 1.773 voti (48,92%). Superati gli altri aspiranti alla carica di primo cittadino: l’ex sindaco Roberto Simonelli (lista civica Liberamente per Arce), che si è fermato a 936 (25,83%), e Alfonso Rosanova (lista civica Buongiorno Arce), che ne ha ottenuti 915 (25,25%). Entrambi entrano in assise con due seggi ciascuno.

E’ stata una campagna elettorale avvincente. Alla fine, dopo circa tre ore di spoglio, è arrivato il risultato finale. L’iniziale fase di incertezza ha lasciato spazio a un progressivo vantaggio della formazione di Germani, che man mano si è consolidato. E nel pomeriggio è esplosa la festa della sua squadra e dei suoi sostenitori. «È stata una grande vittoria, segno che i cittadini hanno fiducia in me e nella nostra compagine. Ringrazio la popolazione per questo consenso. Sarò il sindaco di tutti e ci metteremo subito al lavoro per riprendere il cammino da laddove si era interrotto inaspettatamente». Arce è uno dei due Comuni della Ciociaria che è arrivato alla tornata amministrativa retto da un commissario prefettizio. La caduta dell’amministrazione Germani, avvenuta nel marzo scorso con le dimissioni di sette consiglieri, ha in qualche misura ridisegnato gli scenari politici locali. Da qui si è arrivati alla composizione di tre formazioni civiche. Stando a quanto annunciato dal sindaco durante i comizi della campagna elettorale («la mia squadra di governo sarà composta dai primi quattro eletti»), i quattro assessori della Giunta Germani dovrebbero essere Sara Petrucci, Sisto Colantonio, entrambi nell’Esecutivo precedente, Alessandro Proia e Elisa Santopadre.

Ecco il nuovo Consiglio comunale: sindaco Luigi Germani, per la maggioranza Sisto Colantonio, Sara Patrucci, Alessandro Proia, Elisa Santopadre, Paolo Di Ruzza, Giulia Cecio, Valeria Gemma e Alessandro Simone. Consiglieri d’opposizione Alfonso Rosanova, Bruna Gregori, Roberto Simonelli e Riccardo Corsetti.