Arce, nuovo asfalto in due strade

Proseguono, in base alla disponibilità delle risorse e al piano delle priorità stabilito dall'ufficio tecnico comunale, gli interventi di bitumazione predisposti dall'amministrazione guidata dal sindaco Luigi Germani finalizzati alla messa in sicurezza delle strade urbane del comune di Arce.

Questa mattina si è proceduto a riasfaltare la strada in località Le Crisce e un altro tratto di via Campanile, quello che collega internamente la strada provinciale per Strangolagalli e la strada regionale Casilina.

E' quanto viene comunicato, in una nota, dal Comune di Arce.