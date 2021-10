Frosinone, tutela degli animali: avviso pubblico per la selezione di guardie zoofile

Giovedì 14 Ottobre 2021, 23:00 - Ultimo aggiornamento: 23:44

L’amministrazione comunale di Frosinone promuoverà un avviso pubblico ad hoc per la selezione di guardie zoofile. E' quanto annunciato dal palazzo di piazza VI Dicembre.

«La giunta ha approvato la delibera presentata dall'assessore alla Polizia municipale Nohemy Graziani, di concerto con l'assessorato all'Ambiente, predisposta dal dirigente del corpo di polizia municipale. Tra gli obiettivi di questa Amministrazione - si legge in una nota - particolare rilevanza rivestono la tutela e la valorizzazione del benessere animale, con particolare riferimento al controllo dei canili, al contenimento del fenomeno del randagismo, alla promozione della cultura zoofila e all’applicazione di leggi, regolamenti e ordinanze in materia di tutela degli animali. L’obiettivo, dunque, è di effettuare una ricerca di disponibilità di associazioni di volontariato che annoverino al proprio interno guardie zoofile munite di decreto prefettizio per lo svolgimento del servizio di vigilanza in materia di tutela e benessere degli animali, consentendo così di svolgere l'attività di prevenzione e di sensibilizzazione».