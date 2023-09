Mercoledì 6 Settembre 2023, 10:16 - Ultimo aggiornamento: 10:20

Non cessa di far discutere la vicenda del parco fitness realizzato in località Finocchieto, nella parte bassa di Anagni, presso la via Casilina. Una struttura molto curata, pensata per dare anche agli abitanti della zona la possibilità di fare attività fisica.

I residenti della contrada infatti si sono lamentati del ritardo nell'ultimazione dei lavori del parco. Lavori che erano stati inaugurati poco prima dell'inizio della campagna elettorale per le comunali della scorsa primavera. Il problema è che la struttura, nonostante sia stata ormai praticamente ultimata, risulta ancora ufficialmente chiusa. Ed il timore dei residenti è che i lavori possano essere completati e la struttura consegnata ai cittadini quando, anche per ragioni stagionali, sarà diventato difficile utilizzarla.

Quella del parco di Finocchieto è una storia che aveva fatto discutere già in fase di programmazione. Dopo la cerimonia della posa della prima pietra, lo scorso febbraio, non erano infatti mancate le critiche di chi aveva sottolineato la coincidenza con l'avvio della stagione elettorale. Il sospetto sollevato, in modo nemmeno troppo larvato, era che l'inaugurazione fosse soltanto una sorta di spot per la maggioranza comunale. In effetti però, poi i lavori sono stati portati a termine. Solo che, nonostante ciò, l'area fitness (pista per l'atletica, spazi verdi, attrezzi per la ginnastica) è rimasta inagibile per i residenti. Di qui le polemiche alimentate dai residenti, che chiedono di velocizzare l'iter per poter utilizzare il parco e renderlo fruibile per sportivi, famiglie e ragazzi. Richieste a cui ieri hanno risposto gli esponenti della maggioranza capitanata dal sindaco Daniele Natalia che hanno seguito nel dettaglio l'iter della realizzazione del parco. Tra questi, Guglielmo Vecchi, consigliere comunale di Idea Anagni. Che ha assicurato che l'inaugurazione della struttura, con relativa apertura al pubblico, ci sarà al massimo tra una decina di giorni. Il consigliere ha poi spiegato come il ritardo sia stato dovuto essenzialmente a ragioni di sicurezza, essendosi verificati negli ultimi giorni atti di vandalismo. Di qui la necessità di dotare la struttura di telecamere per la videosorveglianza. «In ogni caso- ha concluso Vecchi- al massimo per l'apertura delle scuole la struttura sarà operativa».