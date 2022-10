Giovedì 20 Ottobre 2022, 09:26 - Ultimo aggiornamento: 09:28



La Sanofi Aventis, una delle multinazionali più importanti del settore farmaceutico che da ormai molti anni ha una sede ad Anagni, ha annunciato nei giorni scorsi il licenziamento di 45 operai impiegati nello stabilimento ciociaro a tempo indeterminato, oltre ad altri 25 operai assunti come interinali. Tra le motivazioni che l'azienda ha utilizzato per spiegare il passo, che certamente non farà piacere ai lavoratori, c'è stato il fatto che «il mercato farmaceutico ha subito nel corso degli anni profonde trasformazioni». Di qui la decisione di affrontare un «percorso di profondo cambiamento al fine di garantire uno sviluppo sostenibile».

LE PREVISIONI

Il progetto complessivo è quello di riorganizzare tutto puntando meno sui prodotti tradizionali e più sul biotech, il settore che da tempo è diventato, nella farmaceutica, quello che garantirà, nei prossimi anni, i proventi più interessanti. Per fare questo la multinazionale sta già effettuando, da tempo, investimenti strutturali. Nel frattempo però, vista la contrazione del mercato, la riduzione di organico per la sede di Anagni costituisce «un intervento necessario non ulteriormente procrastinabile». Entro l'inizio della prossima settimana dovrebbe tenersi un incontro nella sede di Unindustria di Frosinone nel quale le parti, sindacati e dirigenza dell'azienda, si vedranno per concordare la strategia da seguire. Successivamente, da mercoledì, ci saranno le assemblee con i lavoratori per illustrare anche alla forza attualmente lavoro nello stabilimento (che con i suoi oltre 500 dipendenti è uno dei più grandi del territorio) quello che sta accadendo. Di certo, come detto, è una notizia che non farà piacere ai lavoratori. Come ha specificato Stefano Chiarlitti, della Cgil, «purtroppo scontiamo la riduzione delle commesse provenienti dall'estero. A questo va aggiunto anche il fatto che gli investimenti per potenziare l'azienda e farla diventare importante nel settore del biotech saranno operativi soltanto dopo il 2024». Come dire, insomma, che fino a quella data il colosso anagnino della farmaceutica dovrà stringere la cinghia.

LA REAZIONE

Preoccupazione al riguardo è stata espressa, ieri pomeriggio, anche dal sindaco di Anagni, Daniele Natalia, Per il quale, purtroppo «in una logica moderna come quella nella quale viviamo, vista la diminuzione delle commesse è stato necessario fare dei tagli al personale. Ci auguriamo- ha concluso il primo cittadino- che questo momento possa durare il meno possibile, per avere non solo il ripristino dei posti attualmente esistenti, ma anche l'assunzione di nuovi elementi all'interno dello stabilimento».