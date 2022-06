Frosinone, anche la sottosegretaria Fontana al meeting sull'ambiente a Stoccolma

Un meeting internazionale che ricorda il 50esimo anniversario della Conferenza delle Nazioni Unite che si svolse nel 1972 a Stoccolma.

All'appuntamento di Stockholm+50 partecipa anche la sottosegretaria al Mite Ilaria Fontana, deputata eletta in Ciociaria, in missione istituzionale con il supporto dell’inviato speciale per il cambiamento climatico Alessandro Modiano.

Fontana, si legge in una nota, «si tratterà fino a domani per partecipare alla conferenza Stockholm+50, un meeting sui temi dell’ambiente e del benessere umano».

L'appuntamento è stato organizzato per fare «il punto sull’Agenda europea 2030 e sugli accordi di Parigi sui cambiamenti climatici, anche alla luce delle conseguenze della pandemia e dei piani di ricovero».