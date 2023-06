Domenica 18 Giugno 2023, 09:24 - Ultimo aggiornamento: 10:07

Proteste per il San Benedetto di Alatri , nuova tappa sul territorio da parte del Comitato e dei sindaci del comprensorio. Questa volta l'appuntamento dato dal Comitato alla cittadinanza è sul retro della Chiesa delle Mole Bisleti, dove la cittadinanza verrà informata sulle criticità attuali dell'ospedale alatrense, allo scopo di concordare azioni unitarie, per recuperare autonomia rispetto al nosocomio Spaziani con il quale, da anni, fa polo unico. Tutto fa prospettare un altro successo di partecipazione, visto che alla scorsa riunione pubblica a Monte San Marino centinaia di cittadini, insieme al Comitato, ai Sindaci di Alatri e Fumone ma anche moltissimi consiglieri di minoranza e maggioranza, hanno partecipato attivamente.Tra l'altro proprio quella sera è arrivato anche il parlamentare Aldo Mattia, eletto nelle schiere di Fratelli d'Italia anche se in altra regione ma di casa a Monte San Marino e Alatri dove ha parenti. Mattia, già presidente della Coldiretti, negli anni passati era già sceso in campo a difesa del San Benedetto dove, ha raccontato durante l'intervento, ha scelto di far curare i suoi familiari più stretti, «avendo riscontrato elevata percezione della qualità delle cure, con un Pronto Soccorso moderno, dove si accede in tempi ragionevoli, con dignità del malato completamente rispettata». «Acquisite le istanze del territorio- ha dichiarato il parlamentare FDI- ho preso impegno ad approfondire il tema con le istituzioni locali, la Regione Lazio e la direzione Asl, ed eventualmente regionali. Un plauso al comitato che in un momento così difficile ha avviato un positivo dialogo con le istituzioni del territorio unica strada per ottenere risultati». Soddisfazione dal Comitato che comincia a vedere muoversi qualcosa. «Finalmente - scrivono in una nota pubblica - qualcuno rompe gli indugi per difendere il buon senso e il buon lavoro del nostro ospedale. Ci è stato chiesto di utilizzare le giuste manovre istituzionali prima di passare al piano di grandi manifestazioni popolari come otto o dieci anni fa e lo stiamo facendo. Intanto facciamo presente - continuano dal Comitato - che in Pediatria ad Alatri sono spesso presenti due pediatri contemporaneamente, fra le 8 e le 14 quando basterebbe dislocarli in turni per coprire l'intera giornata ma anche l'aumento di bambini negli studi privati e in fila al Pronto Soccorso di Frosinone o al reparto con pochi posti letto. Finalmente, però qualcosa si sta muovendo tra i cittadini, le istituzioni e la politica, sentiamo che riusciremo a cambiare le cose».