Frosinone, colto da malore alla guida dell'auto finisce fuori strada: salvato da un carabiniere in bicicletta

Carabiniere salva la vita di un automobilista e riceve attestazioni di stima non solo da parte dei superiori, ma anche dalla cittadinanza.

E' accaduto qualche giorno fa. L'appuntato Renzo Versi, in forza al nucleo radiomobile della Compagnia di Alatri, stava facendo una passeggiata in bicicletta lungo le strade di Fumone. Era libero dal servizio e aveva deciso di trascorrere qualche ora all'aria aperta all'insegna della spensieratezza.

Stava pedalando in scioltezza quando, all'improvviso, davanti a sé ha visto un'auto finire fuori strada: la macchina, che procedeva lentamente, dapprima ha sbandato e poi ha terminato la corsa contro le barriere di protezione ai margini dell'arteria. A quel punto il militare si è subito diretto sul luogo dell'impatto: nel veicolo c'era il conducente in preda a un malore. L'appuntato non ha esitato un momento: vista la gravità della situazione, gli ha praticato il massaggio cardiaco, salvandogli così la vita. Un intervento prezioso, fondamentale.

Poco dopo sono giunti i sanitari del 118 che, dopo essersi complimentati con il carabiniere, hanno trasportato l'automobilista all'ospedale di Alatri, dove è stato sottoposto a ulteriori accertamenti. L'immediato soccorso ha così scongiurato più gravi conseguenze.