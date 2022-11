Giovedì 10 Novembre 2022, 09:28 - Ultimo aggiornamento: 09:32



Telecamere per il controllo del semaforo di Tecchiena, si parte. La notizia era nell'aria da giorni, dal momento che in molti, transitando per l'incrocio tra la statale 155 e via Latina-via Santa Cecilia a Tecchiena di Alatri, hanno notato operai a lavoro per l'installazione delle nuove strumentazioni. Non tutti, però, sanno a cosa serviranno.

L'impianto, collaudato ieri mattina, è pronto ad entrare in funzione da oggi, come annunciato dal comandante Nicola Bucciarelli e dal delegato alla Polizia Locale Ivan Dell'Uomo. Sanzionerà chiunque calpesterà la linea di arresto quando il semaforo è già rosso e sarà formato da diverse telecamere di ultima tecnologia, una puntata in direzione Alatri per chi proviene da Frosinone e controllerà le due corsie, sia quella per chi va dritto o svolta a destra sia quella che va verso Tecchiena Castello. Stessa cosa in direzione opposta, ovvero per gli automobilisti che arrivano da Alatri e vanno verso il capoluogo, una telecamere per le due corsie, dritto e svolta a destra.

Altre due telecamere, poi, sono state posizionate proprio sull'imbocco con via Santa Cecilia e controlleranno non solo il semaforo sulla statale vero e proprio, ma anche il presemaforo che è posto cento metri indietro che regola l'uscita degli automezzi dalla piazza di Tecchiena che altrimenti rimarrebbero bloccati dalla fila degli autoveicoli fermi al semaforo.

Insomma, un complesso sistema di videocamere con la sola finalità - sottolineano dal Comando e dal Comune- di far diminuire l'incidentalità sull'incrocio sul quale insistono diverse strade importanti, ingressi di abitazioni e negozi, attraversamenti pedonali nonché di indurre i guidatori a comportamenti più prudenti. Ma non è tutto, si tratta anche di rendere più scorrevole il traffico soprattutto nel giorno del mercato (lunedì) quando utenti e bambini delle scuole attraversano quell'incrocio per diverso tempo sostando tra i fumi inquinanti delle vetture. Per evitare qualsiasi accusa o polemica sulle motivazioni di questa scelta- dichiara il Comandante Bucciarelli- abbiamo deciso di non procedere con la sanzione anche dei veicoli che calpestano la linea di arresto, cosa che queste telecamere possono fare. Abbiamo preferito- continua- solo sanzionare chi passerà la linea con il rosso». Chi non rispetterà lo stop avrà una sanzione di 170 euro, mentre chi sbaglierà corsia di svolta, pagherà 70 euro. Per tutti i trasgressori questa tecnologia produrrà diverse foto (8 fotogrammi per infrazione) e un breve filmato che faranno da prova per quanto contestato. Per questa procedura il Comune ha scelto la modalità della locazione, con gara aperta sul Mercato della Pubblica Amministrazione, così da non avere vincoli nel caso di ripensamenti per anti-economicità del progetto, per scarsità dei risultati e quant'altro.