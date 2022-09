Tutela degli animali e dell'ecosistema, ad Alatri due eventi nel weekend

Due eventi a tema ambientale ad Alatri. Oltre alla campagna di microchippatura per cani che si svolgerà sabato, infatti, per domenica, in diverse aree del territorio comunale, si svolgerà una giornata ecologica, nell'ambito del programma "Puliamo il mondo" di Legambiente.

Per domenica il raduno dei volontari è previsto dalle ore 8.30 fino alle 9.30 in località Chiappitto per la consegna delle buste e per la suddivisione in gruppi, da assegnare alle diverse aree di intervento. I volontari, poi, che si sono registrati manifestando nei giorni scorsi la propria volontà con i canali dedicati, si porteranno in diversi punti sensibili del vasto territorio alatrense per raccogliere rifiuti di ogni genere e contribuire ad un ambiente più sano per tutti.



Questo evento, annunciato dall’assessore Erika Santobianchi, segue quello del sabato che dalle ore 9 alle ore 13 vede il Comune di Alatri impegnato insieme all'Asl Frosinone e alla Regione Lazio nella campagna gratuita di microchippatura dei cani. La giornata si svolgerà in località Chiappitto, all'interno del piazzale del palazzetto dello sport. “Due eventi molto significativi per il nostro territorio - ha dichiarato la responsabile della Transizione Ecologica Santobianchi - e fortemente voluti dalla nostra amministrazione. Un ringraziamento va al responsabile Ing. Alberto Festa e all'intero settore dell'ufficio ambiente del Comune di Alatri, per l'impegno ed il lavoro svolto nell'organizzazione di queste due giornate”.