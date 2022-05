Domenica 15 Maggio 2022, 09:57 - Ultimo aggiornamento: 10:16

Ecco le liste e l’elenco di tutti i candidati a sindaco e consigliere comunale di Frosinone. La sfida per la fascia sarà tra Riccardo Mastrangeli (centrodestra), Domenico Marzi (campo largo centrosinistra), Mauro Vicano (civico), Vincenzo Iacovissi (socialista) e Giuseppe Cosimato (civico).



PER MASTRANGELI SINDACO

Lega Salvini premier

Rossella Testa, Daniele Amelio, Angelo Antobenedetto, Daniela Antobenedetti, Emanuela Antonucci, Salvatore Atzori, Ornella Barberi, Mara Belli, Giovanni Bortone, Luca Bosco, Rachele Ceccani, Antonio Ceccarelli, Andrea Ciotoli, Federica D’Emilio, Laura Desideri, Pierluigi Fiacco, Debora Fiorini, Emanuele Gatta, Lucia Galassi, Vincenzo Grande, Mario Iaboni, Dino Iannarilli, Luca Lisi, Anna Mariani, Domenico Miniello detto “Mimmo, Giuseppe Munafo’ detto “Pino”, Giovanni Orsini, Gianluca Palcone, Maria Luisa Patrizi detta “Luisa”, Antonio Pusceddu detto “Push”, Antonio Turriziani, Angelo Valeriani.

Fratelli d’Italia

Paolo Fanelli, Luana Antonucci, Sergio Arduini, Christian Bellincampi, David Boni, Fabio Bracaglia, Paola Campoli, Franco Carfagna, Marco Colella, Maria Annita Compagno, Armando Conte, Sergio Crescenzi, Marco De Giorgi, Clara Pastena, Corrado Falcidia, Marco Ferrara, Simona Geralico detta Giralico, Roberto Grande, Ivan Iannarilli, Debora Magliocchetti, Emanuela Manca, Nadia Minotti, Franco Napoli, Mauro Paniccia, Alessia Savo, Silvia Schnideritsch detta Silvia, Armando Simoni, Francesco Stasolla, Maria Stefania Tagliaferri, Rita Tombesi, Alessia Turriziani, Gerardo Zirizzotti.

Forza Italia

Adriano Piacentini, Cinzia Fabrizi, Adolfo Alonzi, Laura Arduini, Mario Bechelli, Evangelista Bracaglia, Maurizio Capani, Roberto Capobianco, Salvatore Celli, Adele Cicuzza, Federica Cioffi, Ludovica Colasanti, Alessio Crecco, Chiara Crecco, Cadia Di Gianfilippo, Massimiliano Di Lorenzo, Michelle Guglielmino, Teresa Improta, Federica Leo Bruni, Lucia Malatesta, Fabio Martinelli, Graziano Marzella, Carlo Paniccia, Francesco Pallotta, Maria Vittoria Pavia, Romina Sarandrea, Maurizio Scaccia, Giuseppe Scaccia, Francesca Angela Simone, Teresa Spaziani, Elisa Tramontano, Virna Zetilla.

Frosinone capoluogo

Pasquale Cirillo, Mariarosaria Rotondi, Domenico detto “Mimmo” Fagiolo, Ornella Quatrini, Ombretta Ceccarelli, Dario Bartoloni, Stefano detto “Luca” Belli, Angela detta “Sabrina” Arduini, Antonio Morini, Sonia Verrelli, Maria Antonella detta “Giampy” Fragale, Eleonora Magnante, Maria Carmina detta “Carmen” Macciomei, Claudio Cianfrocca, Gianna detta “Pelichi” Di Murro, Maria Luisa Greci, Damiano Berardi, Patrizia Giannoccoli, Alessandra Binetti, Alessandra Compagnone, Angelo Camillo, Francesco D’Amico, Manuela Veloccia, Paolo Gatta, Federica Spaziani, Daniela Angelucci, Veronica detta “Veronica” Necci, Lorenzo Pasquini, Mariarosaria Di Ioia, Angela detta “Bracaglia” Colasanti, Vanessa Patrizi, Luigi Belli.

Lista Mastrangeli per Frosinone

Annarita Alviani, Gaetano Ambrosiano, Valerio Antonucci, Giovanni Arci, Alessandra Atorino, Benedetto Battisti, Alessandro Bracaglia, Marilena Celani, Andrea Cestra, Maria Grazia Cestra, Gilberto Dello Russo, Maddalena D’Errico, Luigi Diamanti, Davide Di Sora, Kristina Dori, Nicola D’Orta, Abdessamad El Jaouzi detto Josi, Riccardo Fioretti, Rosalba Fratangeli, Vittorio Giannicchi, Emanuela Gorghini, Marco Ippoliti, Fabio Marcoccia, Maria Antonietta Mirabella, Francesco Pallone, Lucio Pantano, Antonella Patriarca, Ubaldo Maria Pecorilla, Anselmo Pizzutelli detto Anselmo, Valentina Tiberi, Giordano Univochi, Elisabetta Venditti.

Lista Ottaviani

Massimiliano Tagliaferri detto “Max”, Angelo Retrosi, Valentina Sementilli, Andrea Campioni, Gianpiero Fabrizi, Filiberto Abbate, Christian Alviani, Ilary Battista, Micol Benedetti, Augusto Berardi, Annalisa Bottoni, Nives Campanelli, Francesco Dell’Aversano, Federico Dini, Giovanni Galizia, Silvia Giuliani, Mario Grieco, Anna Maria Lombardi, Giovambattista Martino detto “Giovanni”, Giampaola Ministrini detta “Paola”, Giuseppina Neri, Federico Paniccia, Teresa Petricca, Silvia Pompili, Veronica Pugliese, Fabiano Quattrociocchi, Raffaele Ramunto, Sonia Sirizzotti detta “Zirizzotti”, Virginia Testani, Luigi Tozzi, Eleonora Vali, Giuseppe Vittigli detto “Peppe”.

Lista per Frosinone

Massimo Barbato, Sergio Betti, Mauro Caprara, Samantha Casali, Francesca Chiappini, Domenico Claretti, Ilio Crescenzi, Michele De Filippo, Gerardo Di Sora, Francesco D’Orio, Patrizia Erba, Alessandra Fabrizi, Giuseppina Giuliano, Maria Azzurra Guerrieri, Giuseppe Infusini, Simone Iori, Mauro Magliocchetti, Giacomo Minotti, Francesca Nappo, Giuseppe Nardoni, Isabella Narducci, Gianfranco Paniccia, Enrica Patrizi, Michela Pesillici, Giorgio Pica, Angelo Piccoli, Corrado Renzi, Michael Santoro, Alessandra Vasetti, Giuliana Veloccia, Sergio Verrelli, Carlo Zomparelli.



PER MARZI SINDACO

PD

Angelo Pizzutelli, Danny Bologna, Maria Rosaria Boschieri, Francesco Brighindi, Monica Cianfrocca, Francesco Isidoro Coiera, Francesca Colasanti, Fabrizio Cristofari, Floriana De Donatis, Antonella D’Emila, Simona Fontana, Manuela Fraioli, Marco Antonio Gallon, Raffaella Giansanti, Germana Grande, Jacopo Granieri, Laura Imperanti, Imane Jalmous detta Loreto, Matilde Lauretti, Fabio Marchetti, Maria Minotti, Marina Maria Nardoni, Maruan Oussaifi detto Maruan, Giovampiero Papetti detto Giampiero, Claudia Pascarella, Annalisa Sabellico, Vincenzo Savo, Sara Shpata, Marco Tallini, Emilia Taquini, Paolo Emilio Tosti, Norberto Venturi.

Lista Marzi sindaco

Carlo Gagliardi, Alessandra Mandarelli, Alfredo Altobelli, Simonetta Aversa, Antonio Bottini, Roberto Bove, Mario Ceccarelli, Mauro Cecchini, Anna Costagliola, Elisabetta De Marco, Giuseppe Delfi, Adolfo Fabrizi, Antonio Facci, Diego Ferrante, Paolo Fontana, Gerardo Frantellizzi detto sindaco, Rosalinda Latini, Silvia Lavinia, Riccardo Lolli, Paolo Lucchi, Angela Macioce, Matteo Mangiapelo, Tamara Mattone, Chiara Mignardi, Maria Rita Paniccia, Barbara Papa, Armando Papetti, Sergio Paris, Andrea Ranalli, Simona Spaziani, Liliana Turriziani, Vittorio Vitali.

Frosinone in Comune

Stefano Pizzutelli, Jannot Adragna, Luciano Angiolini, Rossana Arduini detta Ross, Simone Arduini detto Simone, Rosalba Baccari, Nicoletta Cascone, Emanuela Ceccarelli, Simona Celletti, Luca Coletta, Antonio Coppotelli, Pietro Fargnoli, Katia Fiacco, Gianni Fratangeli, Elena Giancarli in Sarandrea, Nadia Hajjy detta Nadia, Daniela Manni, Paola Manchi, Matteo Mancone, Sara Mattone, Elisa Papetti in Affinito, Lucio Pullo, Angela Ricci, Matteo Scittarelli, Paolo Sellari, Antonio Silvestri, Paolo Sordi, Matteo Testa, Francesco Ubissi, Romina Vona.

Polo Civico

Gianmarco Adragna, Emiliano Basile, Fulvio Benedetti, Barbara Bracaglia, Sara Bruni, Francesca Campagiorni, Claudio Caparelli, Marta Chianta, Marco Ciervo, Luca Cuppini, Cesare De Luca, Vanessa Dell’Uomo, Michela Ferracci, Marina Fontana, Nicoletta Forte, Valentina Fraconte, Antonello Galassi, Guendalina Gargano, Giorgia Grande, Umberto Granier, Nohemy Graziani, Stefano Iacuissi, Sabrina Imperioli, Loris Leoni, Marco Mauti, Alessandro Messia, Debora Patrizi, Fernando Picchi, Eliana Scognamiglio, Marco Silenzi, Daniela Testa, Leonardo Vinazza.

Piattaforma civica ecologista

Giuseppe Patrizi, Lucrezia Arcese, Salvatore Aureli, Franco Battista, Maurizio Cafolla, Annamaria Cerro, Alessandra Chiappini, Annalisa Copiz, Stefano Coreschi, Paola Crescenzi, Marco Folcarelli, Elisabetta Fratangeli, Nico Frioni, Sonia Gori, Giovanni Iaboni, Pier Paolo Iafrate, Rocco Lancia, Antonello Martino, Cristina Mastrantoni, Eugenio Nobili, Emanuele Palmisani, Erika Panetta, Maria Teresa Papa, Mirella Patriarca, Gianfranco Pondri, Roberta Raseti, Cristina Renelli, Alessandra Sbardella, Antonio Setale, Fabio Silvestri, Massimiliano Tata, Renato Tiberia.

Lista Marini

Italia Antinori, Antonio Antonucci, Anthony Arduini, Benedetta Arduini, Alessandro Azzellino, Maria Grazia Baldanzi, Paolo Basile, Alessandro Carfagna, Debora Ceccarelli, Anna Maria Ceccarelli, Alessandra D’Anzelmo, Roberta Di Mauro, Luigi Di Ruzza, Maria Cristina Donati, Federica Ferrante, Gianluca Ianni, Francesco Marilli, Marco Minotti, Giada Minotti, Milena Moriconi, Lucia Petrosino, Davide Piccoli, Bruno Pullo, Francesca Quadrini, Silvia Ragusa, Francesco Rotondi, Simone Rotondi, Giuseppe Scarsella, Giulia Trisbalto, Andrea Turriziani, Antonio Viglione, Giorgia Viti.

Movimento 5stelle

Francesca Ruggeri, Luigi Albertini, Gina Fioravanti, Fabrizio Catenacci, Giada Cimini, Stefano Ruscito, Greta Danaj, Marco Guerri, Serena D’Alessio, Gianluigi Ferrante, Rita Cuomo, Alberto Gualdini, Paola Indigeno, Emiliano Fabi, Stella Andreini, Gianluca Bufalini, Giampiero Ottaviani, Stefano Rocca, Giancarlo Villa, Vincenzo Del Duca, Aida Frico, Valter De Santis.

PER VICANO SINDACO

Lista Vicano sindaco per Frosinone

Luciano Bottoni, Elide Carlodalatri, Paolo Ceccano, Gianni Ceci, Fabio Celletti, Luca Cerri, Paolo Colasanti, Giuliani Colatosti, Enza Conte, Giuseppina Conti, Annarita Crescenzi, Ileania Crescenzi detta Ilenia, Vincenzo D’Amico, Samantha De Santis, Ilenia Di Mario, Federica Fiorini, Giovanna Gabrielli, Vincenzo Gentile, Pierto Paolo Gianfelice, Luigi Mariani, Francesca Marzilli, Daniele Minotti, Moreno Moretti, Flavio Palma, Gigliola Pietropaoli, Fabio Quattrociocchi, Marco Sordi, Irene Stanziale, Rita Tagliaferri, Tommaso Tanzi, Simona Tasciotti, Katia Valeriani.

Azione con Calenda

Alessandra Sardellitti, Sergio Nobili, Giuseppe Renna, Giacomo Spaziani detto Giacomo, Gabriele Tanzi, Davide Briglianti, Ernesto Bucciarelli, Valentina Capogna, Massimiliano Cipriani, Mirko De Gasperis, Danilo Del Greco, Giorgia Esta, Antonio Fasani, Raffaella Ferrante, Vincenzo Francivalli, Franca Frasca, Francesca Fiaschetti, Chetti Gazzetti, Davide Ghilardi, Daniele Lopes, Alessia Marcoccia, Barbara Magliocchetti, Marcello Mariani, Luigi Meschino, Laura Mingarelli, Marina Minotti, Sven Paris, Emanuele Sanità, Marcherita Spaziani, Federico Tipusi, Marco Zambon, Andrea Petrucci.

Udc - Autonomi e partite Iva - Progetto Lazio

Alessandra Iannuzi, Lucia Bracaglia, Ferdinando Brizzi, Luigi Centra, Natascha Centra, Rolando Di Luoffo, Anani Ulioghene Ekakitie, Daniele Faiola, Gabriele Ferrara, Giancarlo Flavi, Giorgia Forte, Margarita Maria Rosario Franzese Narcisi, Urania Frattaroli, Iralma Garcia Gonzalez, Leonardo Magliocca, Yaiset Marquez Ventosa, Massimo Matassa, Franco Perfili, Aldo Pironi, Young Hee Rispo, Marilena Venditti, Pierpaolo Venditti, Ovidiu Cristian Vrabie, Leopoldo Papetti, Fabio Vicano.



PER IACOVISSI SINDACO

Lista Psi

Massimo Calicchia, Gerardina Morelli, Ivano Alteri, Maurizio Bellano, Marco Campagna, Simone Campioni, Alessio Caperna, Graziella Cioce, Fabio Cipriani, Giacomo Crescenzi, Pier Luigi Curti, Gerardo D’Alessandris, Diego Guido Di Napoli, Azzurra Di Sora, Daniele Fain, Giampiero Fedeli, Anthony Ferazzoli, Daniela Grande, Elisa Grande, Chiara Lucia Guarino, Sonia Iori, Rossella Loffredo, Giuseppe Morano, Jacopo Nannini, Matteo Paniccia, Monia Ricci, Chiara Scarpino Schietroma, Jessica Soave, Simona Spaziani Testa, Ettore Togneri, Roberta Truglia, Mateo Zemblaku.



PER COSIMATO SINDACO

Lista Cosimato sindaco

Mattia Adamo, Fiamma Alivernini, Gerardo Barletta, Merico Cavallaro, Anna Maria Chiappini, Marika Conti, Christian D’Itri, Fabiola De Luca, Silvia Di Crosta, Elide Erme, Anna Gattuso, Patrizia Giuffrida, Diego Ludovici, Maurizio Mancini, Oriana Mantovani, Antonio Marchisano, Giuseppe Paniccia, Carmela Pinna, Mario Rossi, Ezio Santangeli, Anna Maria Sarandrea, Simona Savo, Maksim Segneri, Giuseppe Silvestri, Ivan Tortorello, Mauro Velotti, Raniero Zinoni.