Dispersi sui monti in Val Comino, soccorsa una famiglia. San Donato, pensionato ferito dopo una caduta dalla scala

Mercoledì 18 Agosto 2021, 00:17 - Ultimo aggiornamento: 00:21

Ore di apprensione ieri, in Val di Comino, per una famiglia di Paliano dispersa sui monti. Padre, madre e due bimbi sono stati individuati in serata, intorno alle 19.30, grazie al Soccorso alpino e ai carabinieri. I quattro si erano incamminati per un’escursione nella zona di Monte Nero, nell’area della Val Fondillo, sulle alture di San Donato a 1.800 metri di circa, senza più riuscire a ritrovare la via del ritorno. La coppia ha così dato l’allarme con il cellulare e per farsi localizzare ha utilizzato una bandierina. Per fortuna, tutti sono stati trovati in buone condizioni.

Sempre ieri, a San Donato, è stato effettuato un altro soccorso. Un pensionato è rimasto seriamente ferito dopo la caduta da una scala. Stando alla ricostruzione, stava eseguendo alcuni lavori all’esterno di casa. È accaduto in centro. E’ stato trasferito in eliambulanza all’Umberto I Roma.