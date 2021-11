Giovedì 11 Novembre 2021, 09:15

L’andamento dei contagi è stabile, ma crescono i ricoveri. E’ questa l’ultima istantanea che arriva sul fronte della pandemia in Ciociaria. Rispetto a martedì ci sono due ricoveri in più: dai 19 a 21. Nessuno si trova in terapia intensiva, sono tutti assistiti nella degenza ordinaria Covid dell’ospedale Spaziani di Frosinone. Sul fronte dei contagi, sono 66 i nuovi positivi su 1295 tamponi molecolari eseguiti martedì. Il rapporto tra positivi e tamponi è stato del 5 percento, esattamente come le ventiquattr’ore precedenti. I negativizzati sono stati 31 e non c’è stato nessun decesso. Ecco la mappa dei nuovi casi suddivisa per comune: dieci a Frosinone; otto a Fiuggi; sette a Cassino, Ferentino e Anagni; quattro a Paliano e Patrica; tre a Monte San Giovanni Campano; due a Sora e Vallecorsa. Un caso ad Acquafondata, Acuto, Arnara, Ceccano, Collepardo, Filettino, Morolo, Piglio, Serrone, Supino, Trivigliano e Vicalvi. Resta alta la guardia attorno alle scuole. A Cassino è stata chiusa la scuola dell’infanzia-plesso Donizetti dove sono risultati positivi sei bambini e una collaboratrice scolastica. La scuola, frequentata da oltre 90 bambini, rimarrà chiusa fino a lunedì 15 novembre compreso. Oggi tutta la comunità scolastica, vale a dire bambini, insegnanti e collaboratori scolastici, verrà sottoposta a tampone. Se non ci saranno altre positività si tornerà a pieno regime martedì prossimo. La settimana scorsa c’erano state altre scuole chiuse tra Castrocielo e Castelnuovo Parano. Trascorsi i periodi di isolamento ed eseguite le sanificazioni dei locali tutti i plessi sono tornati a funzionare regolarmente.

La circolazione del virus è aumentata, per questo nelle ultime ore è stata ribadita la necessità di sottoporsi alla vaccinazione.



L’APPELLO

L’Asl ha rinnovato l’appello. «Vaccinarsi è un dovere per la nostra salute e per quella di tutti. E’ il momento della responsabilità. E per tutti gli over 60 per i quali sono trascorsi 180 giorni dall’ultima dose, è importante e necessario fare il richiamo con la terza dose. Un nuovo impegno per tutti. Vi aspettiamo», è stato detto dall’Asl. Nella regione Lazio su un totale di 34.020 tamponi, sono stati registrati 773 nuovi casi positivi (324 in più rispetto a martedì), 12 i decessi, 523 i ricoverati (13 in più), 61 le terapie intensive e 694 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,2 percento.

Le somministrazioni del vaccino Covid sono aumentate del 39 percento rispetto al dato delle ultime ventiquattr’ore. Si tratta, in prevalenza, di terze dosi: il 67 percento, il 24 percento sono seconde dosi e le prime dosi al 9 percento. «Con il virus non si scherza. Martedì c’è stato un decesso a Rieti di un uomo di 55 anni non vaccinato, oggi (ieri) si registrano altri due morti, uomini di 56 e 69 anni non vaccinati. In totale 8 su 12 decessi nell’ultimo giorno sono di persone non vaccinate e 4 non avevano completato il percorso vaccinale», ha spiegato l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

«Rinnovo l’appello a non abbassare la guardia e ad eseguire la vaccinazione Covid, compresa la terza dose per la popolazione over 60, che può essere fatta nella stessa seduta del vaccino antinfluenzale», ha aggiunto D’Amato.