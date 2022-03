Covid, in Ciociaria 798 vittime in due anni: silenzio e commozione nella giornata del ricordo

Silenzio e commozione nella giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid. In due anni di pandemia in Ciociaria sono state 798, le ultime quattro ieri. Soprattutto anziani quelli che non ce l'hanno fatta a sopravvivere al virus esploso a marzo 2020 e che ancora oggi continua a circolare tra la popolazione. Le iniziali dei deceduti sono state scolpite su targhette colorate realizzate dai detenuti del carcere di Paliano e poste nel prato dell'ospedale di Frosinone dove sorge il monumento a loro dedicato.

Alla cerimonia commemorativa di ieri, che si è svolta nel "boschetto ossigeno" dello "Spaziani", nel capoluogo, hanno preso parte la manager D'Alessandro, il prefetto Liguori, i vertici provinciali delle forze dell'ordine, rappresentanze di sanitari e associazioni, il vescovo Spreafico, la direttrice del carcere di Paliano, Angeletti, e l'Imam di Frosinone El Jaouzi.

SORA Anche la città di Sora ha voluto ricordare ieri mattina, con una cerimonia, le vittime della pandemia. In piazza Alberto La Rocca è stato inaugurato e benedetto un manufatto dedicato alle 40 persone sorane che hanno perso la vita in questi due anni ed è stato rivolto un ringraziamento speciale al personale sanitario. Presenti numerosi familiari che si sono stretti in un abbraccio ideale, nel ricordo di nonni, mamme e papà, amici che sono stati strappati all’affetto dei loro familiari dal virus. Molto toccanti le frasi di un bimbo, un nipotino, che ha ricordato con parole semplici ma piene di amore il vuoto lasciato dalla scomparsa del nonno. A benedire la lapide è stato don Mario Santoro, parroco di S. Restituta.