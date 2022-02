Martedì 8 Febbraio 2022, 11:19 - Ultimo aggiornamento: 11:21

Sono 180 i nuovi positivi al Covid-19 in Ciociaria, il trend è ancora in discesa. Stando al bollettino diramato ieri dalla Asl di Frosinone, il rapporto tra positivi e tamponi scende all’8,5 per cento, ben al di sotto dell’11,8 registrato sul territorio regionale, dove i nuovi casi sono stati 5.313 su 44.873 tamponi. In Ciociaria, invece, su 2.148 tamponi ne sono stati accertati 180 (-533 rispetto al bollettino precedente). I negativizzati, invece, sono stati 397. È stato registrato anche il decesso di un uomo di 71 anni, residente ad Anagni, con patologie pregresse.

Il Comune con il maggior numero di contagi di giornata è Alatri con 19, poi Pontecorvo con 14, Sora con 13 e Frosinone con 12. Seguono Boville Ernica 11, Anagni 10, Monte San Giovanni Campano 9, Isola Liri 8, Ceccano 7, Veroli 5, Ferentino e Gallinaro 4, Alvito, Arce, Cassino, Morolo, Pignataro Interamna, San Giorgio a Liri e Vallemaio 3, Amaseno, Aquino, Atina, Broccostella, Cervaro, Collepardo, Esperia, Fiuggi, Pofi, Roccasecca, San Vittore del Lazio, Sant’Apollinare, Santopadre e Supino 2. Un solo nuovo caso in 14 centri.



LE TELEVISITE

Dalla Asl arriva un’altra notizia utile. Sono attive, infatti, le televisite, ossia prestazioni di telemedicina che consentono ai pazienti di essere visitati a casa. «Si tratta di visite specialistiche riservate a pazienti già conosciuti dai medici, che hanno cioè effettuato la prima visita in presenza e che potranno, su indicazione dei reparti stessi, continuare ad essere assistiti direttamente a domicilio - spiega le novità il coordinatore della trasformazione digitale dell’azienda sanitaria, il dottor Sergio Pillon -. Un vantaggio di rilievo soprattutto per gli anziani, per chi ha difficoltà di spostamento e per i bambini che durante i consulti saranno affiancati dai propri genitori o parenti. La televisita non va prenotata ma sono proprio i medici dell’ambulatorio a stabilire chi potrà essere assistito con la telemedicina».

Per il paziente è sufficiente possedere uno smartphone, mentre il medico utilizzerà preferibilmente un pc che gli darà modo di accedere alla cartella clinica del paziente. Al termine della visita, il medico emetterà una ricetta che arriverà con un sms sul cellulare se si tratta di un medicinale, oppure sulla mail in caso di prescrizione di una visita specialistica. La Asl riferisce che sono state già attivate sedici liste di specialità diverse e in particolare: a Frosinone le televisite di controllo dermatologica, ematologica, endocrinologica (diabetologica), infettivologica, internistica, cardiologica, dell’ambulatorio ipertensione, otorinolaringoiatrica, chirurgica maxillo facciale e la sorveglianza della terapia anticoagulante che si tiene anche ad Alatri e Cassino. Sempre ad Alatri è disponibile la televisita internistica di controllo, mentre a Pontecorvo il servizio di endocrinologia. Ad Aquino la televisita di controllo neurologica, a Sora di controllo cardiologico. Altri dieci reparti attiveranno a breve il servizio. Inoltre è disponibile anche la teleradiologia domiciliare per i pazienti fragili.

An. Ma.