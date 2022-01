Mercoledì 5 Gennaio 2022, 07:24

Covid: in Ciociaria dilagano i contagi. Ieri ci sono stati tre morti e altri 1.127 positivi. Stabili i ricoveri. Le tre vittime, che si aggiungono alle 5 registrate nei primi tre giorni del nuovo anno, sono: una donna di 89 anni residente a Veroli, un uomo di 85 anni residente a Pontecorvo e un uomo di 73 anni residente a Pontecorvo, tutti con pregresse patologie. Il rapporto tra positivi e tamponi (1127 casi su 6.998) si è attestato al 16.1 per cento, mentre nelle ventiquattr’ore precedenti era stato del 7,6 per cento. Occhi puntati sul capoluogo dove i casi sono stati 128. Segue Ferentino con 78; Sora 68; Alatri 57; Anagni 56; Veroli 53; Cassino 44; Ceprano 40; Ceccano 38; Paliano 34; Monte San Giovanni Campano 32; Isola del Liri 30; Boville Ernica 29; Ripi 24; Supino 21; Esperia e Piglio 20; Roccasecca e San Donato Val di Comino 18; Pontecorvo 16; Torrice e Vallecorsa 15; Arpino 14; Serrone 13; Ausonia 12; Patrica 11; Arce e Morolo 10; Fiuggi 9; Atina e San Giovanni Incarico 8; Aquino, Castelliri, Cervaro, Fumone e Pofi 7; Castrocielo, Fontana Liri, Sant’Elia Fiumerapido, Strangolagalli 6; Broccostella e Santopadre 5; Alvito, Castro dei Volsci, Filettino, Fontechiari, Sgurgola e Trevi nel Lazio 4; Casalvieri, Coreno Ausonio, Gallinaro, Picinisco, Sant’Apollinare 3.



ALLERTA SCUOLE

Ma nella giornata di ieri si è allargata la platea delle scuole chiuse il 7 e l’8 gennaio, con rientro il 10. In particolare i sindaci di Cassino e Pontecorvo hanno emesso le rispettive ordinanze di chiusura. Proprio in vista del rientro a scuola ieri l’Asl ha lanciato la campagna tamponi per gli studenti e per il personale scolastico. A partire da venerdì prossimo (7 gennaio 2022), sarà possibile prenotare il tampone. «La prenotazione – è stato spiegato dall’Asl - dovrà essere effettuata sul sito Salute Lazio nello slot dedicato a Quarantene/Sorveglianze Scolastiche utilizzando semplicemente codice fiscale e tessera sanitaria». Le operazioni partiranno martedì 11 gennaio nei seguenti drive-in di Frosinone (via Fanelli nei pressi dell’ospedale Spaziani), Sora (palazzetto dello sport Polsinelli) e Cassino (via Casilina nei pressi del vecchio ospedale). Nel Lazio su 25.513 tamponi molecolari e 86.860 tamponi antigenici per un totale di 112.373 tamponi, sono stati registrati 9.377 nuovi casi, 16 decessi, 1.282 i ricoverati, 163 le terapie intensive e 1.505 i guariti. Si accelera con la vaccinazione, solo ieri sono state eseguite oltre 60 mila dosi.

L'ASSESSORE

«Siamo al 90,5 per cento di seconde dosi over 12 anni, la fascia 5-11 anni è al 12 per cento di copertura con oltre 45 mila somministrazioni. La fascia 12-19 anni all’80 per cento con oltre 342 mila somministrazioni. Con le terze dosi abbiamo raggiunto il 44 per cento degli adulti», ha spiegato l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato.

Vi. Ca.