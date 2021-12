Covid, impennata di contagi a Ceccano: «Raggiunta quota 149». Chiesti interventi, il Psi sollecita il sindaco

Boom di positivi al Covid-19 a Ceccano: il Partito socialista chiede l'intervento del sindaco e di affrontare la questione legata all'emergenza sanitaria in un tavolo di confronto in Prefettura con la partecipazione dell'Asl.

Nella città fabraterna, circa 22mila abitanti, il numero dei contagi è balzato quasi a 150, 15 soltanto dopo l'ultimo ciclo di tamponi.

“In 15 giorni, dal primo al 14 dicembre, i casi di coronavirus sono aumentati di ben 124 unità, arrivando a sfiorare la soglia psicologica di 150 positivi, precisamente 149 (dati dell’amministrazione comunale ceccanese) - spiega in una nota il Psi di Ceccano -. Se non si darà un segnale giusto, Ceccano vedrà un aumento esponenziale dei positivi al Sars-Cov-2, soprattutto nel periodo delle feste. Bisogna lanciare un segnale ben preciso, un segnale di attenzione al rispetto delle norme, invitando i cittadini, ancora e con maggiore convinzione, all’osservanza delle disposizioni anti Covid”.

Dalla sezione socialista dedicati a Pertini, poi, aggiungono: “Invochiamo pertanto una maggiore presenza sul tema della massima autorità in campo nella città, del sindaco, magari anche prendendo in considerazione un tavolo di confronto in Prefettura con il coinvolgimento della Asl. Un trend di incremento dei casi così sostenuto a Ceccano non è mai stato registrato dall’inizio della pandemia, questo dato deve essere attenzionato nella giusta misura, proprio per la tutela della serenità dei cittadini a ridosso delle festività Natalizie”.