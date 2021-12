Lunedì 13 Dicembre 2021, 07:42

Il Covid non concede tregua, anche ieri nuovi contagi e un’altra vittima in Ciociaria. Nelle ultime ventiquattr’ore c’è stata la quarta vittima dall’inizio del mese di dicembre. I nuovi casi, invece, sono stati 174 su 1.718 tamponi, il rapporto tamponi-positivi è stato del 10,1 per cento, nella giornata di sabato si era attestato al 10,3 per cento. I negativizzati sono stati 96.

Pochi i territori non toccati dalla pandemia. La mappa dei contagi vede Cassino con 15 casi. Poi Ceccano con 14; Pontecorvo 13; Anagni e Frosinone 12; Alatri e Monte San Giovanni Campano 9; Castro dei Volsci 8; Ferentino, Sora e Supino 6; Paliano 5; Castrocielo e Piedimonte San Germano 4; Arpino, Boville Ernica, Morolo, Roccasecca e Veroli 3; Alvito, Ceprano, Colfelice, Piglio, Ripi, Sant’Apollinare, Santopadre, Torrice e Vallemaio 2. Un caso a Broccostella, Cervaro, Esperia, Fiuggi, Fontana Liri, Isola del Liri, Pastena, Pofi, Rocca d’Arce, San Giorgio a Liri, San Vittore del Lazio, Sant’Ambrogio sul Garigliano, Sant’Andrea del Garigliano, Sant’Elia Fiumerapido, Strangolagalli, Vallecorsa, Vico nel Lazio, Villa Latina. Stabile il numero dei ricoveri, fermo a 40.

Al via oggi alle 16 le prenotazioni per i vaccini pediatrici, rivolto ai bambini dai 5 agli 11 anni. Le prime 30 inoculazioni ci saranno dopodomani nella sala teatro dell’Asl di Frosinone. Mentre per gli adulti sarà operativo l’hub vaccinale alla Prima di Torrice. Nel frattempo l’Asl ha già annunciato limitazioni negli accessi alle visite parenti negli ospedali. Il provvedimento si è reso necessario per evitare la circolazione dei contagi negli ospedali. Nel Lazio ci sono stati poco meno di 2 mila nuovi contagi, su oltre 42 mila tamponi molecolari e antigenici. La campagna vaccinale prosegue a ritmo serrato. Ieri è stata superata quota 10 milioni somministrazioni e di queste oltre 1,2 milioni sono dosi di richiamo pari a oltre il 25 per cento della popolazione. Superato il 95 per cento di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l’89 per cento degli over 12 sempre in doppia dose.

Vi. Ca.