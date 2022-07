Martedì 26 Luglio 2022, 09:21 - Ultimo aggiornamento: 09:30

È caduto all’improvviso da un’impalcatura per poi piombare sul balcone sottostante e morire sul colpo per via del tremendo impatto. La vittima è Francesco Tiberia, 69enne di Ceccano di professione muratore. Era molto conosciuto in città in quanto proprietario della rinomata ex pizzeria Bellavista di via Celleta. La tragedia casalinga è avvenuta ieri pomeriggio intorno alle 16.30 presso la sua abitazione. La stessa è adiacente allo storico ristorante situato nella periferica contrada fabraterna. Francesco Tiberia, classico tuttofare nella vita, stava effettuando dei lavori di manutenzione della tettoia e il fratello gli stava dando una mano. Quando, per cause ancora da accertare, dall’impalcatura che lo sorreggeva, ha perso l’equilibrio ed è finito nella parte sottostante. Per il 69enne si è rivelata immediatamente fatale la caduta da un’altezza di tre metri. A nulla è valsa, purtroppo, l’allerta lanciata dal familiare in preda alla disperazione per il tragico accaduto. L’uomo è morto, praticamente, sotto gli occhi del fratello che era presente sul posto.

I SOCCORSI

Ad accorrere sul posto, oltre ai purtroppo vani soccorsi dei sanitari dell’Ares 118, i carabinieri del comando di Ceccano.

A seguito del dramma, oltre ai rilievi dei militari dell’Arma, sono stati effettuati tutti gli accertamenti sanitari del caso. Sin da subito si è ipotizzato un malore probabilmente dovuto al caldo intenso di ieri pomeriggio, quando la colonnina di mercurio ha superato la soglia di guardia dei trentacinque gradi.

Non è stata ovviamente esclusa, però, l’eventualità di un incidente domestico mortale: un piede messo in fallo forse e poi il triste destino di un uomo tanto conosciuto e benvoluto a Ceccano. La notizia della sua morte, considerato il via vai dei mezzi di soccorso dall’abitazione, si è diffusa in pochissimo tempo nella contrada ed ha lasciato tutti increduli. Nella serata di ieri sono stati fissati i funerali: ci saranno domani alle 10.30 nella chiesa del Sacro Cuore.