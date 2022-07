Basket Cassino in cerca di giovani, intesa con l’ateneo: previsto un test pratico

Il Basket Cassino, società neo promossa nel campionato di serie C Gold, cerca giocatori iscritti alle facoltà dell’ ateneo cittadino. Il test è fissato per il prossimo 3 agosto, mentre le iscrizioni vanno presentate entro il 25 luglio.

Lo ha reso noto lo stesso club annunciando «una fattiva collaborazione tra la società di pallacanestro e l’Università di Cassino per il prossimo anno accademico. In ottica di fare sinergia sul territorio con gli enti istituzionali e proseguire la nostra attività focalizzata da sempre sullo sviluppo del settore giovanile, dando la possibilità ai nostri giovani locali di ambire a giocare nelle formazioni senior della nostra società sportiva, operante nel settore da oltre 50 anni, e di poter proseguire gli studi nel proprio territorio e dando anche la possibilità a giovani provenienti dall’Italia e dall’estero di potersi stabilire e giocare a Cassino».

Il bando è riservato agli studenti del primo e del secondo anno di una laurea triennale, nati dal 2002 al 2004. Verrà stabilita una graduatoria in base allo svolgimento di una prova pratica e l’attribuzione di un punteggio di merito dato dalla somma di valori in base ai voti e alle valutazioni degli esami sostenuti e alle valutazioni ottenute in pagella dell’ultimo anno di scuola secondaria. La prova pratica si terrà mercoledì 3 agosto alle ore 10 presso la Casa del Basket Longo & Pagano dello Sporting Club di Cassino.

Le domande dovranno pervenire entro le ore 13 del giorno 25 luglio alla direzione generale dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (Viale dell’Università, Cassino). La domanda deve essere inoltrata esclusivamente utilizzando una delle seguenti modalità: consegnata a mano presso la Direzione generale, dal lunedì al giovedì (dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 17) e il venerdì (dalle ore 9 alle ore 13); servizio postale a mezzo raccomandata A/R, entro il termine stabilito. A tal fine fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante; tramite posta elettronica certificata all’indirizzo affari.generali@pec.unicas.it. Eventuali variazioni della data della prova pratica saranno pubblicate con avviso sul sito web dell’ateneo entro il 2 agosto.

Per il Basket Cassino è stato un 2022 sicuramente da ricordare. La prima squadra guidata da coach Nardone ha conquistato attraverso i playoff la promozione nel campionato di C Gold. I biancazzurri non partivano con i favori del pronostico ma grazie a un crescendo di prestazioni e risultati è arrivato il salto di categoria. La società sempre nel mese di giugno ha festeggiato anche la vittoria regionale da parte dei giovani dell’Under 15.