Martedì 11 Ottobre 2022, 09:33



Furti in abitazione: un weekend da dimenticare quello appena trascorso per i residenti della zona Foresta di Cervaro, una località che già nei mesi scorsi era finita nel mirino dei malviventi. Da venerdì sera, quando si sono registrati i primi casi, sono state riattivate le chat del quartiere (create lo scorso anno quando l'escalation di furti nelle abitazioni raggiunse l'apice) e ad ogni minimo sospetto è stato lanciato l'allarme. Tuttavia, i malviventi sono riusciti ad intrufolarsi in due case tra via Volpazzoli e via Tre Ponti e hanno portato via alcuni gioielli, ori e qualche contante che era in casa. Un'ondata di furti che torna a far vivere i residenti del posto con l'incubo e monta la rabbia per via del fatto che nulla è stato fatto dagli inizi del 2022 quando il quartiere è stato preso di mira.

I PRECEDENTI

Sono passati ben otto mesi: era il 4 febbraio quando quattro case della zona vennero svaligiate di ogni bene. Un escalation di furti che aveva richiamato anche l'attenzione della politica, con i consiglieri comunali di opposizione che sempre nel mese di febbraio scorso avevano chiesto al sindaco di Cervaro di installare urgentemente otto telecamere di videosorveglianza sulle strade e svincoli principali del paese per fornire maggiore sicurezza.

A marzo si è poi riunita in Municipio la Consulta per la sicurezza e nell'occasione era stato evidenziato che il Prefetto ha assicurato una maggiore e più intensa sorveglianza del territorio di Cervaro. Sempre in quella riunione era stato riferito dell'esistenza di un finanziamento di circa 45 mila euro per l'installazione di 11 telecamere nei punti nevralgici del territorio comunale e la disponibilità di una somma di denaro pari a circa 70 mila euro per il potenziamento dell'illuminazione pubblica. Oltre le buone intenzioni, nessun intervento si è però concretizzato. «Capiamo i tempi della burocrazia e delle gare di appalto ma noi abbiamo bisogno di sicurezza oggi che siamo sotto assedio dei ladri non tra qualche anno» si erano sfogati ancora quest'estate i residenti del quartiere dopo altri furti messi a segno. «Nella zona abitano molti cacciatori, con l'esasperazione che stiamo vivendo non è escluso che qualcuno inizi a sparare. Dobbiamo aspettare che ci scappi il morto?» aveva evidenziato Alessandro Ranaldi, portavoce del comitato di quartiere che aveva lanciato anche una proposta:

«Siamo pronti anche ad autotassarci facendo una colletta per acquistare le telecamere e potenziare l'illuminazione che ad oggi è più che carente e permette ai ladri di agire indisturbati, ma non possiamo però provvedere noi ai lavori, servono le autorizzazioni del Comune».

All'indomani dei furti che si sono verificati nel weekend appena trascorso, Ranaldi rincara la dose: «La situazione è tornata a essere insostenibile. Sappiamo bene che le forze a disposizione sono esigue e ben conosciamo il lavoro impagabile delle forze dell'ordine ma ora abbiamo bisogno di più attenzioni. Facciamo appello alle istituzioni, alle forze dell'ordine e all'amministrazione affinché intervengano. In primis installando le telecamere, che sono state annunciate, e più luci: questa situazione rende più alto il rischio».