Cassino, accoltellato in centro durante una lite: giovane in ospedale. Fermati in due

Accoltellato nel corso di una lite. Terrore ieri sera a Cassino, in via Virgilio, dove un ragazzo poco più che 18enne è stato vittima di un'aggressione culminata con alcuni fendenti. I carabinieri hanno subito individuato e fermato i due presunti autori. Mentre l'aggredito, che ha riportato ferite all'addome, alle braccia e al volto, è ricoverato in ospedale. La prognosi è riservata, ma non è in pericolo di vita.