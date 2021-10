Domenica 3 Ottobre 2021, 12:15 - Ultimo aggiornamento: 12:22

Il Cittadella espugna lo “Stirpe” con pieno merito, si porta a casa i tre punti e lascia il Frosinone nel pieno di una crisi di identità. Chi, memore delle ultime uscite in campionato, si aspettava un Frosinone al top, disputare una bellissima partita come richiesto dal suo allenatore e lanciarsi definitivamente in classifica è rimasto deluso.

I veneti, che venivano da due sconfitte consecutive, con sei gol incassati ed uno realizzato, sono stati più pericolosi dei ciociari, che solo nel finale del primo tempo sono andati vicini al gol con Novakovich. I veneti invece, dopo aver sfiorato il gol con due nitide occasioni nel finale del primo tempo, sono andati in gol ad inizio ripresa grazie ad Okwonkwo, il più pericoloso tra i suoi. Una volta in vantaggio, la squadra di Gorini ha gestito senza fatica il risultato, favorita da un Frosinone con poche idee. I canarini ora devono cercare di sfruttare la pausa per ricaricarsi ed archiviare come un incidente di percorso il match di ieri. Una involuzione che si spera sia momentanea e coincisa in un cambio di modulo proposto da Grosso nel tentativo di far convivere Ciano e Novakovich in attacco. Ciano che è stato l’ombra di se stesso e Novakovich ancora non pronto a sostenere da solo il peso del reparto offensivo. Tornato al classico 4-3-3 nel secondo tempo però poco o nulla è cambiato, segnale che ieri quello che è mancato è stato soprattutto l’approccio al match.

La cronaca vede la prima sorpresa alla comunicazione ufficiale delle squadre, con Grosso che propone l’inedita, per questa stagione, coppia offensiva formata da Ciano e Novakovich ed immediatamente dietro Zerbin, Boloca, Ricci e Garritano. Una scelta che si rivelerà poco fortunata ma che poteva starci nelle ipotesi della vigilia, vista la necessità di approntare una partita votata alla conquista dei tre punti. Ne è uscito fuori un primo tempo scialbo, con le uniche occasioni su entrambi i fronti concretizzatesi solo nel finale. Prima il Frosinone con Novakovich che solo in area non approfitta di un bell’assist di Zampano e poi il Cittadella per ben due volte, con Okwonkwo prima che non riusciva a centrare la porta dopo aver saltato Ravaglia in uscita e con Vita che non è riuscito a ribadire in rete un cross di Baldini. Ad inizio ripresa non cambia nulla nelle due squadre, ma il Cittadella trova il gol dopo pochi minuti. Antonucci verticalizza per Okwonkwo che non falliva il diagonale. Al 60’ Grosso torna al 4-3-3 inserendo Canotto per Novakovich e Rohden per Boloca. Non cambia nulla. Il Frosinone non riesce a costruire palle importanti ed i veneti rimangono padroni del campo. Gli altri cambi non sortiscono alcun effetto. Lo stato d’animo del Frosinone sta tutto nel fallo di frustrazione di Gatti su Donnarumma che rischiava di far rimanere il Frosinone in dieci. Poi il Cittadella spreca due favorevoli occasioni. Ora il campionato osserverà un weekend di riposo.

Si tornerà in campo sabato 16 a Cosenza con i canarini che sono ora ai margini della zona playoff, ma che soprattutto devono dare una scossa al loro cammino archiviando al più presto la brutta prestazione casalinga di ieri.

Al. Bi.