Arce, manutenzione e decoro: progetto per l’integrazione

Al via il progetto di manutenzione e abbellimento con i ragazzi del sistema accoglienza e integrazione. È attiva da alcuni giorni un’importante iniziativa sociale del Comune di Arce, denominata “Resilienze Locali 2”, finanziata dalla Regione Lazio, che vede coinvolti rifugiati e richiedenti asilo del Sai di Arce e la Cooperativa sociale Ethica.

Il progetto, finalizzato all’integrazione, prevede un tirocinio di tre mesi da svolgere in attività di manutenzione del verde pubblico e più in generale in azioni di abbellimento del paese. A coordinare gli interventi è l’Ufficio tecnico comunale con l’ausilio degli operai del Comune. Nei giorni scorsi sono state sistemate le aiuole e alcune zone del cimitero civico ed è stato completamente ripulito il campetto polivalente al di sotto di piazza Umberto I.

«Si tratta - ha spiegato il sindaco Luigi Germani - di un’iniziativa molto interessante che coinvolge i ragazzi del sistema di accoglienza che così si rendono utili per la nostra comunità. È un modo per ricambiare l’ospitalità ricevuta e mostrare alla cittadinanza un lato positivo della loro permanenza in paese. Ringrazio quanti stanno lavorando attorno a questo progetto».