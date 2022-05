Arce, arte e letteratura: un concorso per gli studenti, scadenze e premi

Creatività, arte e letteratura: gli studenti diventano protagonisti. È rivolto a loro il concorso «RaccontArce», promosso dagli assessorati alla Pubblica istruzione e alla Cultura di Arce. Potranno partecipare gli alunni dell’Istituto comprensivo di Arce e quelli, residenti ad Arce, iscritti alle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado di qualsiasi altro comune.

Due sono gli ambiti del concorso: poetico-letterario e artistico. Cinque, invece, secondo la classe di frequenza, sono le categorie di gara.

«I nostri ragazzi - ha detto il sindaco Luigi Germani - hanno un grande potenziale letterario e artistico. Ogni volta che ne hanno occasione riescono sempre a stupirci per l’autenticità e l’impegno che mettono nelle loro opere. Il nostro compito, assieme ai docenti e a tutto il mondo della scuola, è quello di valorizzare queste capacità, farle emergere ed essere capaci di leggerle con i tempi che viviamo. Ringrazio gli assessorati che si sono adoperati per questo concorso e tutta l’Amministrazione comunale. Un grazie anche ai docenti che ci stanno aiutando a sostenere l’iniziativa, al dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo di Arce e alla giuria».

«Nell’edizione di quest’anno - hanno spiegato gli assessori Elisa Santopadre e Alessandro Proia - abbiamo voluto ampliare gli ambiti del concorso. Oltre alle composizioni letterarie, abbiamo introdotto la possibilità di presentare delle poesie, sia in italiano sia in vernacolo. È stato inserito un nuovo ambito, quello artistico, in cui si potrà partecipare inviando un disegno, un dipinto, una creazione artistica, una fotografia o anche utilizzando qualsiasi altro mezzo multimediale. L’importante è lasciare libero sfogo alla fantasia e alla creatività dei ragazzi che potranno narrare vicende oppure avvenimenti che li riguardano e che abbiano il loro paese come sfondo».

Il termine per la presentazione degli elaborati è fissato per il 16 maggio, nelle modalità previste dal regolamento.

«Per tutti i partecipanti - spiegano ancora dal Comune in una nota - è prevista la consegna di un attestato, mentre i primi classificati di ogni categoria riceveranno uno smartwatch e un buono acquisto di 20 euro da spendere in materiale di cartoleria; i secondi classificati riceveranno una coppia di cuffiette auricolari wireless e un buono acquisto di 20 euro da spendere in materiale di cartoleria; i terzi classificati riceveranno una pennetta Usb e un buono acquisto di 20 euro da spendere in materiale di cartoleria».