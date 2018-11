© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incontro al Ministero del Lavoro, per la Vertenza Frusinate.Al termine il sindacato ha commentato: " Si è svolta questa a Roma, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, la manifestazione di Cgil Cisl Uil e Ugl per richiedere la proroga della mobilità in deroga per l'anno 2019 e lo sblocco delle risorse economiche per il pagamento dei residui delle mobilità per coloro che scadono entro dicembre 2018.Grande partecipazione dei lavoratori, che hanno preso parte alla manifestazione, quattro pullman sono partiti da Frosinone e due da Rieti per la volta di Roma. Dopo alcune ore di presidio la delegazione delle Organizzazioni sindacali è stata ricevuta dal Ministero del lavoro, dal sottosegretario Claudio Durigon, dal Vice Capo Gabinetto del Ministro Luigi di Maio. Al tavolo era altresì presente, per la Regione Lazio, l'assessore al lavoro Claudio di Berardino.Il ministero ha rassicurato e condiviso le richieste delle Organizzazioni sindacali con l'impegno di prevedere nella legge di bilancio sia le risorse che mancano all'appello per coprire l'accordo quadro sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e Regione Lazio lo scorso 28 febbraio 2018, pari a circa 13 milioni di euro e altresì provvedere alla proroga degli ammortizzatori sociali per le aree di crisi complesse.Le tempistiche annunciate al Tavolo saranno:Entro i prossimi dieci giorni la Regione Lazio scriverà una lettera al Ministero del Lavoro, formalizzando quanto emerso al tavolo, successivamente la Regione Lazio convocherà le organizzazioni sindacali per condividere un percorso che, in attesa dell'esigibilità per coprire le mobilità per l'anno 2018 preveda per i lavoratori il pagamento delle mensilità già maturate. Tutto ciò consentirà, dal mese di gennaio, la piena esigibilità all'accordo sindacale sottoscritto lo scorso 28 febbraio 2018.Cgil Cisl Uil e Ugl pur soddisfatte di quanto emerso al tavolo rimarranno vigili per monitorare la corretta attuazione degli impegni assunti attraverso l'Accordo e la contrattazione susseguente, avuta con il Ministero e con la Regione Lazio.Intanto l'assessore provinciale Luigi Vacana, ha detto: “Certamente positivo l’incontro avuto questa mattina col sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon e l’Assessore regionale al Lavoro Claudio Di Berardino per affrontare le complesse problematiche legate al finanziamento della Mobilità in deroga in corso e il rinnovo della stessa per il prossimo anno. Con l’incontro odierno, al quale ero presente insieme ai segretari dei sindacati e una delegazione dei lavoratori, è stata posta la parola fine al rimpallo di responsabilità tra Governo e Regione Lazio. Nei fatti si arriverà a una soluzione già in sede di Finanziaria. La Provincia di Frosinone, condotta dal Presidente Pompeo, si è fatta carico di portare avanti le istanze di questi lavoratori con assiduità e tenacia negli ultimi anni. Lo abbiamo fatto favorendo sempre il dialogo tra le parti, fornendo gli strumenti da utilizzare (per esempio l’Area di Crisi Complessa e il derivante Accordo di Programma), proponendoci non solo come elemento promotore delle iniziative ma anche come fulcro logistico dove innescare il dialogo. E’ quanto è accaduto anche oggi e ne siamo lieti”.