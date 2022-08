Lavoro, il sostegno della Regione Lazio a chi ha meno di 35 anni

«La Regione Lazio è sempre attenta alle problematiche legate al mondo dei giovani e donne in cerca di lavoro. Un impegno costante e quotidiano che ha prodotto una serie di interventi mirati come l’Avviso pubblico “Incentivi occupazionali per giovani e donne del Lazio” approvato nei giorni scorsi, che si rivolge alla fascia di età tra i 18 ai 35 anni. Un altro importante intervento messo in campo dalla Regione per favorire, attraverso un contributo, l’ingresso nel mondo del lavoro dei giovani e donne del Lazio che hanno grandi difficoltà a trovare una occupazione». A sostenerlo il consigliere regionale del Pd Mauro Buschini.

«In un momento di emergenza lavorativa per il nostro Paese, la Regione mette in campo un importante provvedimento per sostenere l’occupazione»