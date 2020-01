© RIPRODUZIONE RISERVATA

Acea Ato 5 comunica che, per urgenti lavori dimanutenzione programmata da effettuarsi presso Campo Pozzi Capo d’Acqua diCastrocielo volti all’efficientamento impiantistico, si renderà necessaria, giovedì 16gennaio, la sospensione del flusso idrico dalle ore 8:00 fino alle ore 23:00.Gli interventi riguarderanno: l’attività di manutenzione e sostituzione di apparatiusurati su centraline elettriche; la sostituzione di un'elettropompa a immersione nelpozzo 3, l’installazione di alcuni organi di regolazione sulla linea di adduzione versoPiedimonte San Germano, la riqualificazione di una parte di condotta che alimenta ilComune di Roccasecca.Le zone interessate dalla sospensione sono le seguenti: Aquino: intero territorio comunale; Arce: intero territorio comunale; Castrocielo: tutta la parte bassa e zona Casilina ad eccezione centro storico; Ceprano: intero territorio comunale ad eccezione delle zone fornite dalserbatoio Colle Musillo (via Colle Musillo – via Sterpara – via San Manno – viaPonte Rotto – via Pozzillo – via Colle Zampagna – via Cese – via Colle Zangrisi– via Elci – via Colle Sape – via Serole – via Moricino – via Molre – via ColleFrattuccio); Colfelice: intero territorio comunale; Fontana Liri: tutta la parte bassa del Comune; Roccasecca: via Montello – zona stazione e parte bassa del Comune; Piedimonte San Germano: intero territorio comunale; Pontecorvo: intero territorio comunale ad eccezione delle frazioni Sant’Oliva eTordoni; Villa Santa Lucia: tutta la parte bassa del Comune.Acea Ato 5 scusandosi per il disagio, invita gli utenti interessati a provvedere conampio anticipo alle opportune scorte.