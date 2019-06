© RIPRODUZIONE RISERVATA

Acea Ato 5 comunica che, per consentireimprorogabili e urgenti lavori di manutenzione nel Comune di Isola del Liri,sull'asta adduttrice Posta Fibreno, si verificherà una sospensione del flusso idricoin data 11 Giugno (Martedì) dalle ore 16.00 fino a tarda serata.In particolare le zone oggetto del disservizio sono le seguenti:• Arnara: tutto il territorio comunale escluso zona Colle Mola e la parte bassa servitada Tufano;• Arpino: zone servite I.S. Quaglieri: Abate, Colle Carino, Moroni, Moncisterna,Vuotti, Pagnanelli più presa S. Altissimo• Boville Ernica: tutto il territorio comunale;• Broccostella: zona San Martino;• Castelliri: tutto il territorio comunale;• Ceccano: zona alta, Colle Leo, Colle Bruni e Sterparo;• Fontechiari: Via Muto e parte bassa;• Frosinone: zone servite dai serbatoi: Colle S. Anna, Colle Roffio, Colle Cannuccio eColle Parisini - S. Antonio, Viale Napoli, Via Brighindi, Via America Latina, Via Firenze,Zone servite da serbatoio Colle La Pila – Via Verdi, Via Fornaci, Via Ceccano, Zoneservite da Colle Cottorino – Viale Roma, Via Maria, Via Aldo Moro, Piazzale de Mattheise zone limitrofe di tutte le vie sopraelencate;• Isola del Liri: tutto il territorio comunale;• Monte San Giovanni Campano: tutto il territorio comunale;• Pofi: zona alta, centro;• Posta Fibreno: località Vandra;• Ripi: tutto il territorio comunale;• Strangolagalli: tutto il territorio comunale;• Torrice: tutto il territorio comunale;• Veroli: zone servite dai serbatoi Arcatura, Colle Pelero, Colle Ceraso, Presa le Stere,Presa Via Fornaci zona CasamariIl regolare ripristino del servizio è previsto nella tarda serata (salvo imprevisti).Acea Ato 5 si scusa per i disagi.