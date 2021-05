27 Maggio 2021

di Giampaolo Russo









Lavori serrati in vista dell'inaugurazione della nuova sede comunale di palazzo Muntari (ex Banca d'Italia) di via Del Plebiscito. Diverse le opere in corso di realizzazione sia all'esterno che all'interno del palazzo. La Banca d'Italia sta mettendo a punto le parti esterne che alcuni mesi fa furono oggetto di rimozione di alcuni cornicioni pericolanti. In questi giorni gli operai, sia attraverso un montacarichi con il cestello sia con l'impalcatura ad ascensore, stanno rimettendo a posto queste parti di facciata.

All'interno, invece, i lavori li stanno eseguendo le imprese individuate dal Comune di Frosinone. In questi giorni, oltre agli impianti tecnologici, si sta mettendo a punto quella che sarà la futura sala del Consiglio comunale con opere di cartongesso e falegnameria per preparare quella che sarà la zona politica di eccellenza della futura sede comunale. La sala, ubicata al piano terra, è laddove un tempo vi erano gli sportelli dell'ex istituto bancario.



Ma quando aprirà questa nuova sede comunale? Inizialmente prevista per giugno, l'inaugurazione è slittata di circa un mese. Chi sta seguendo passo dopo passo i lavori è il segretario comunale Angelo Scimè. «Tra una decina di giorni spiega termineranno i lavori ad opera della Banca d'Italia, mentre quelli che stiamo portando avanti noi come amministrazione, insieme al trasloco degli uffici che oggi sono ospitati in piazza VI Dicembre, saranno ultimati entro i primi dieci giorni di luglio». Pertanto l'ultimo Consiglio comunale, prima della pausa estiva, Covid e contagi permettendo, si potrebbe svolgere in presenza nel nuovo palazzo e non in modalità online o nella sede della Protezione civile di piazzale Europa.

In questo storico palazzo che costerà 1,5 milioni al Comune sotto forma di pagamento dilazionato in affitto da scalare in 10 rate (solo al saldo dell'ultima rata la proprietà dell'edificio passerà nelle mani del Comune), verranno trasferiti negli ex uffici ubicati in precedenza nell'angusta sede di viale Mazzini e poi trasferitosi in piazza VI Dicembre a seguito di infiltrazioni di acqua provenienti dai soffitti, l'ufficio del sindaco, la segreteria, il Ced, l'ufficio gabinetto e la direzione generale. Inoltre ci sarà anche l'archivio comunale.

Spazi saranno destinati anche alla sala giunta, una stanza per le riunioni di maggioranza e una destinata all'opposizione.