Autostrade per l'Italia comunica che «sulla A1 Milano-Napoli, dalle ore 22 di mercoledì 18 alle ore 5 di giovedì 19 aprile, sarà chiusa l'uscita della stazione di Frosinone, per chi proviene da Napoli, per lavori di ripristino danni a seguito di un incidente. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione autostradale di Ferentino»

Luned├Č 16 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:56



