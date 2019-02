Autostrade per l'Italia comunica che, sulla A1 Milano-Napoli, per lavori programmati di manutenzione dei portali segnaletici, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22 di domani alle 6 di sabato 16 febbraio, sarà chiusa l'uscita della stazione di Ceprano, per chi proviene da Roma. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione autostradale di Frosinone, seguire le indicazioni per Frosinone Scalo/Ceccano ed immettersi sulla SS 6 Casilina, in direzione di Napoli/Cassino, fino a Ceprano. © RIPRODUZIONE RISERVATA