Cassino. Laurea honoris causa dall'università di Arad in Romania all'abate Ogliari

L’Università Vest “Vasile Goldis” di Arad in Romania conferirà la laurea honoris causa in Scienze Umanistiche e Sociali all’abate di Montecassino, dom Donato Ogliari. La cerimonia di conferimento, che si terrà venerdì mattina, vedrà il padre abate accompagnato dal sindaco di Cassino, Enzo Salera, e da una delegazione capeggiata da Gennaro Galasso, rappresentante ufficiale in Italia dell’Università Vest “Vasile Goldis”. “L’Università Vest “Vasile Goldis” - afferma la Rettrice, Coralia Adina Cotoraci - è da sempre attenta nel conferire merito a personalità che si sono distinte nella diffusione della cultura nelle sue varie manifestazioni, così da poter essere di esempio per le nuove generazioni. Il riconoscimento va dunque all’abate di Montecassino per la sua attività svolta sia in ambito ecclesiastico sia in ambito culturale. Questo premio sarà anche un’occasione - continua la Rettrice, per approfondire e consolidare non soltanto i rapporti con l’Abbazia di Montecassino, ma anche tra l’Università Vest “Vasile Goldis”, che quest’anno compie il suo 30° anno dalla fondazione, e l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale che proprio lo scorso anno ne ha festeggiati 40”.