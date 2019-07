Lascia soli i figli piccoli al parco Matusa, madre denunciata per abbandono di minori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia soli i figli piccoli al parco Matusa, denunciata la madre. I fatti sono accaduti domenica sera. Una agente, in forza presso il reparto volanti della Questura, libera dal servizio, ha notato all’interno del parco, che era molto affollato, due bambini, una bimba ed un bimbo rispettivamente di 10 e 3 anni, fratello e sorella, senza essere accompagnati. L’agente era stata attirata dal fatto che la sorellina strattonava violentemente il bimbo di soli due anni che piangeva forsennatamente.L'agente ha chiesto l’ausilio di personale in uniforme al fine di individuare i genitori dei due piccoli.Dopo vari accertamenti gli agenti hanno identificato la madre dei minori, donna 30enne, di origine rumena e residente in un edificio adiacente il parco, la quale dichiarava di aver affidato il bimbo di tre anni alla sorella maggiore per farlo divertire liberamente al parco matusa, essendo ogni sera luogo di eventi anche per bambini.Tuttavia la donna intercettata dagli agenti rifiutava categoricamente di fornire le generalità mostrando inoltre seria resistenza ad ogni tipo di accertamento e verifica.La stessa è stata denunciata per abbandono di minori.