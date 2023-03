Sabato 18 Marzo 2023, 09:38



Il cantiere a largo Turriziani, nel centro storico di Frosinone, è stato allestito oltre un mese fa di fatto, ma non è mai partito. L'impresa si è limitata a recintare l'area di intervento, poi gli operai sono spariti. Chi invece si è fatto vivo sono stati i vandali che hanno imbrattato recinzione e cartelli con scritte spray cone minacce e una richiesta: «Siamo cresciuti all'ombra di questa pianta, salviamola». Il riferimento è albero di magnolia che svetta nella piazzetta e sarebbe la ragione del blocco del cantiere. Il caso dell'albero era stato portato anche all'attenzione del Consiglio comunale con una richiesta dell'opposizione a firma dell'ex sindaco Domenico Marzi di salvare l'albero. Il problema è di natura tecnica: lasciare la magnolia cambierebbe faccia al progetto e al disegno della pavimentazione prevista ma, cosa più importante, necessiterebbe di rialzare la pavimentazione prevista così da evitare di andare a recidere le radici dell'albero. I tecnici hanno indicato gli eventuali lavori aggiuntivi da farsi con un aumento anche dei costi di lavorazione. Ora il pallino sta all'amministrazione comunale che deve decidere se salvare l'albero e modificare il progetto, eliminare la magnolia oppure cercare di salvarla e spostarla in un altro luogo.

LE REAZIONI

Ma intanto il primo cittadino, Riccardo Mastrangeli, stufo di assistere ad atti di vandalismo che hanno colpito in diverse occasioni i beni pubblici, ha inviato una dura nota: «Chi vandalizza beni appartenenti alla città, non danneggia l'amministrazione comunale in sé ma arreca un danno all'intera collettività. Saranno infatti tutti i cittadini di Frosinone a farsi carico delle spese di bonifica delle attrezzature e dell'allestimento del cantiere danneggiati. La cartellonistica dovrà, inoltre, essere sostituita, con ulteriore aggravio di spese a carico dei cittadini, senza contare i ritardi che ciò comporterà nell'esecuzione dei lavori per il cantiere già avviato».

«È grave ha aggiunto l'assessore ai lavori pubblici Angelo Retrosi che si colpisca il cantiere dell'intervento su largo Turriziani e sui Piloni, aree strategiche per completare la valorizzazione della parte alta della città». «L'amministrazione è sempre disponibile ad accogliere proposte, suggerimenti, critiche, purché espresse nelle sedi opportune, come accade nei consessi democratici ha affermato l'assessore al centro storico Rossella Testa - Per questo motivo, il comune aveva già dato incarico a un agronomo per valutare se e come trasferire l'albero di magnolia presente in loco».

L'intervento, per ora fermo, prevede la messa in sicurezza idrogeologica dell'area dei Piloni e di largo Turriziani, con un investimento di circa due milioni di euro, finanziato dai fondi ministeriali. I cittadini attendono i lavori. Qualsiasi soluzione si debba adottare si faccia in fretta perché l'estate (con la movida delle Terrazze del Belvedere) si avvicina e c'è preoccupazione per gli ennesimi ritardi.