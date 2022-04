Mercoledì 6 Aprile 2022, 08:41

Coro unanime, più forte e deciso. E' quello che si è alzato, nuovamente, sui social ieri mattina, a sostegno del tabaccaio di Santopadre, Sandro Fiorelli, che il 26 ottobre scorso sparò e uccise un ladro all'interno della sua abitazione. A riaccendere i riflettori sul caso è stata la relazione depositata dai Ris in Procura a Cassino, nella mani del sostituto procuratore Marina Marra, ha decretato la legittima difesa. Il racconto del tabaccaio 59enne è perfettamente coincidente con gli elementi investigativi raccolti dai carabinieri. Fiorelli ha sparato all'albanese di 38 anni perché quest'ultimo, mentre scappava, si sarebbe voltato verso di lui impugnando una pistola, poi risultata essere una scaccia cani priva del tappo rosso. Centinaia le persone che, commentando la notizia, si sono stretti al tabaccaio. «Almeno per una volta - ha scritto Sofia - la legge è stata con il popolo no con i ladri, bravo il tabaccaio». Ancora: «Giusto e si dovrebbe fare così anche con altri che entrano nelle nostre case», ha aggiunto Rita. «Finalmente è stata fatta giustizia», ha sostenuto Chiara. Decine di like e approvazione all'atto d'indagine dei Ris. Ancora una volta la notizia è rimpallata nelle pagine social dei leader di partito.

GIORGIA MELONI

«Speriamo si concluda presto il calvario di quest'uomo che, ormai accertato anche dalle ricostruzioni del Ris, sparò solo per difendersi da un ladro armato. La difesa è sempre legittima». Ha scritto su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

Presto la Procura di Cassino definirà il procedimento penale e si capirà se cadrà l'accusa di eccesso colposo di legittima difesa, ma nel frattempo a Santopadre è rimasta la paura. Un fatto che ha cambiato la vita di una famiglia per bene che, in un attimo, si è vista catapultata in fatto di sangue.