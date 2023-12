Ladri buongustai, sfondano la vetrina con l'auto e rubano i salumi esposti

Sfondano la vetrina del negozio e portano via prosciutti e salumi. Brutta sorpresa intorno all'una di notte per i titolari de "La Gustoseria", situata in Corso della Repubblica nel capoluogo. I ladri hanno divelto l’entrata urtandola con una automobile, che dalle prime informazioni raccolte, dovrebbe essere una Fiat Panda. Il titolare è stato avvertito dai carabinieri, avvisati a loro volta da un passante poco dopo la mezzanotte. I malintenzionati si sono appropriati di tutti i prosciutti ed i salumi esposti e svariati prodotti che erano arrivati per i pacchi natalizi. Ingente il bottino

