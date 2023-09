Mercoledì 20 Settembre 2023, 07:24

«Sono stato fortunato. I miei vicini mi hanno avvertito della presenza di quattro persone sospette dietro casa, abbiamo urlato e chiamato i carabinieri. Ringrazio i militari dell'Arma per il tempestivo intervento e l'azione di controllo. La situazione è difficile non solo a Ferentino e la preoccupazione tra i cittadini è legittima». A parlare è l'ex commissario della Provincia di Frosinone e noto politico di Ferentino, Giuseppe Patrizi oggi in pensione dopo una lunga carriera come manager in varie aziende. Patrizi abita a Fresine una zona della campagna di Ferentino a poca distanza dalla stazione ferroviaria. Solo per caso l'altra sera non si è trovato faccia a faccia con i ladri.

I malviventi, dopo aver agito che per quasi due mesi hanno agito in zona Tofe, ora si sono spostati verso Fresine raggiungendo anche la vicina Morolo dove l'altra notte in una abitazione sono state rubate due pistole. La banda, secondo le indagini dei carabinieri, sarebbe la stessa. «Tra domenica notte e la serata di lunedì - racconta Patrizi - ci sono stati almeno cinque colpi andati a segno e qualcuno fallito. In una occasione i proprietari erano all'interno ed i ladri sono stati messi in fuga. Sono stati portati via soldi, oro, gioielli ed oggetti preziosi. Ho parlato con i vicini, c'è paura. Io sono stato fortunato ed il lavoro dei carabinieri è encomiabile. La zona colpita di Fresine è una strada interna. Ci sono diverse ville, alcune di proprietà di alcuni noti imprenditori locali. A volte sono zone poco illuminate con molte aree boscate e prati con diverse vie di fuga. Diversi cittadini mi hanno anche riferito di colpi di fucile sparati in aria per intimidire i ladri. Ora la situazione grazie ai carabinieri è tranquilla».

IL CONSIGLIO COMUNALE

Intanto sul tema sicurezza martedì prossimo in Consiglio comunale sarà approvato il regolamento per la videosorveglianza. Il comune posizionerà nuove telecamere, almeno venti, la metà mobili. Serviranno per scoprire i furbetti dei rifiuti differenziati e per la sicurezza dei cittadini. Saranno posizionate in zone strategiche. Dopo l'approvazione del regolamento si avvierà subito il potenziamento della videosorveglianza. Intanto indagini a tutto campo da parte dei carabinieri della locale stazione per individuare la banda di ladri. Ipotesi che possa trattarsi di un gruppo locale che conosce bene la zona. Lunedì sera durante i colpi messi a segno a Fresine è stata segnalata la presenza sospetta di una Bmw di colore nero