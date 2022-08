Un furto in abitazione e due tentativi nelle ultime ore tra Sora e Alvito. Nella città volsca sono state prese di mira due attività commerciali del centro ma i ladri, pur danneggiando le porte d’ingresso con il piede di porco, non sono riusciti a portare via quasi nulla. Ad Alvito, invece, i malviventi sono entrati mentre i proprietari si trovavano all’interno e dormivano. Hanno arraffato denaro e preziosi sono fuggiti via.In tutti e tre i casi indagano le forze dell’ordine.