Caccia all'uomo nel cimitero di Pontecorvo, dove in queste ore si nascondono almeno tre persone che, a bordo di un'auto rubata, hanno forzato un posto di blocco dei carabinieri.

L'auto, un'Alfa 147 è stata intercettata dai carabinieri di Pontecorvo a Caprile, frazione di Roccasecca, gli è stato intimato l'alt ma non si è fermata. Un militare è stato anche investito, ma per fortuna ha riportato ferite lievi ad una mano, ne è nato un inseguimento fino all'ingresso di Pontecorvo, dove i banditi hanno abbandonato l'auto e sono entrati nel cimitero. In queste ore gli uomini del capitano Tamara Nicolai e del luogotenente Mastantuoni stanno setacciando la zona. Sul posto, in ausilio, anche due pattuglie della guardia di finanza di Cassino. © RIPRODUZIONE RISERVATA