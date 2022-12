Ladri in azione a Roccasecca, presa di mira l'abitazione dell'avvocato Marsella

Furti in abitazione, emergenza senza fine in tutto il Cassinate. I malviventi sono entrati in azione anche a Roccasecca in via Montello, nell’abitazione dell’avvocato Mauro Marsella, noto penalista Cassinate. Il professionista dalla sua pagina social ha esternato tutta la sua amarezza e rabbia per quanto accaduto.

“L'intimità sfregiata nelle sue parti più nascoste - ha scritto Marsella- , la casa a soqquadro, le mani che rovistano nei cassetti e negli armadi. Il vetro rotto per forzare la maniglia di una finestra, le schegge taglienti cosparse sul pavimento. Questa l'immagine che si è parata innanzi ai nostri occhi nel tardo pomeriggio appena tornati in casa. Qualcuno - ha concluso- ha violato prim'ancora che la nostra abitazione, la nostra vita privata. Oggi abbiamo avuto una brutta e sgradita visita, in nostra assenza per fortuna”.