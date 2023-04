Sabato 15 Aprile 2023, 10:12

Notte di ladri e paura a San Donato Val di Comino. Tre i furti in casa messi a segno, cinque quelli falliti anche per l'allarme lanciato dalle famiglie che hanno messo in fuga i malviventi: in un paio di casi se li sono ritrovati all'interno quasi faccia a faccia. Sull'ondata di colpi riusciti e tentati, avvenuti in sequenza, stanno indagando i carabinieri. Hanno raccolto le testimonianze ed eseguito sopralluoghi nel tentativo di individuare elementi utili. Qualche aiuto potrebbe arrivare dalle immagini del circuito di videosorveglianza comunale: una telecamera, infatti, è puntata sulla centralissima piazza Carlo Coletti.

Gli investigatori hanno già richiesto le registrazioni per analizzarle. Alla fine il bottino complessivo portato via è risultato magro: soldi per alcune centinaia di euro, anche qualche dollaro, pezzi di bigiotteria e altri oggetti, null'altro. Più consistente, invece, la scia di danni lasciata da chi ha agito nel cuore della notte e sotto il diluvio che imperversava tra le 3 e le 4.30, poco prima dell'alba. È stato in quell'arco di tempo, infatti, che i soliti ignoti, almeno due, sono entrati in azione. Non è ben chiaro se avessero il volto coperto. Di certo, stando alle ricostruzioni, indossavano vestiti scuri e avevano delle torce per farsi strada nel buio.

LE INCURSIONI

Hanno preso di mira otto abitazioni, cinque situate nella zona alta del centro storico, tra via Cerasole e la "Sbarra", e tre a ridosso dell'area urbana, nei pressi della strada principale che attraversa il paese. Erano muniti di arnesi da scasso, probabilmente un trapano o qualche altro strumento in grado di perforare legno e alluminio. Servivano per forzare gli ingressi, introdursi all'interno e fare razzia. In quel momento i rispettivi proprietari stavano dormendo, ma più di qualcuno è stato svegliato da rumori sospetti. Chi ha subito acceso le luci, chi ha iniziato a urlare, chi ha immediatamente fatto partire il tamtam sui social o sui gruppi whatsapp segnalando a vicini e amici quello che stava accadendo. È bastato ciò per far scattare e diffondere la massima allerta.

Contestualmente è stato dato l'allarme ai carabinieri. Sono stati minuti convulsi, concitati. In almeno due circostanze i ladri sono stati sorpresi dopo che si erano intrufolati nelle proprietà private: a quel punto sono scappati in tutta fretta. Tanta la paura per chi se li è ritrovati dentro casa quasi a distanza ravvicinata. C'è stato anche chi si è accorto di essere stato derubato solo pochi minuto dopo, quando ha notato cassetti aperti o stanze in disordine.

Le incursioni sono riuscite in quattro abitazioni, ma in una il piano è andato a vuoto con gli intrusi costretti a fuggire a mani vuote dopo essere stati scoperti e dopo che avevano anche fatto saltare l'illuminazione esterna. Alla fine il bilancio della nottata piuttosto movimentata è stato di tre furti perpetrati e di cinque tentati, il tutto nel giro di un'ora e mezzo. Su alcune finestre e porte restano i segni dell'effrazione, anche fori praticati all'altezza delle maniglie per scassinare gli accessi.