Ieri pomeriggio l’universo politico, forense e civico ha rivolto l’estremo saluto all’avvocato e già senatore, Romano Misserville, scomparso mercoledì all’età di 86 anni all’ospedale di Frosinone. Ai lati del feretro, nella chiesa di San Nicola allestita dal mattino come camera ardente, i gonfaloni di Ceccano, Filettino e Provincia di Frosinone. La sua città, il borgo che lo elesse sindaco nel 1983 e la terra ciociara. Quella che ha rappresentato per quattordici anni con MSI e AN, dal 1987 al 2001, e in cui è stato principe del foro e toga d’oro. Ai funerali officiati da don Tonino Antonetti hanno presenziato la vicesindaco di Ceccano, Federica Aceto, il primo cittadino filettinese Gianni Taurisano e il vicepresidente della Provincia Luigi Vacana. Per il resto, nel pieno rispetto delle norme anti Covid, tanti amici, conoscenti ed estimatori strettisi in un distanziato ma caloroso abbraccio attorno ai familiari: la moglie Mariolina, il figlio Filippo, la sua consorte Michela, e Biagio Cacciola, vedovo di Fiammetta, prematuramente scomparsa nel 1998.

«Romano era anche un grande uomo di fede - ha detto a riguardo don Tonino -. La sua fede non è venuta meno nel momento più buio della sua esistenza, il peggiore che qualsiasi genitore possa attraversare, la morte della sua amata figlia Fiammetta, un episodio che ha segnato dolorosamente la sua vita e quella dei suoi cari». Anche Fiammetta, come evidenziato dal parroco, «mente unica e brillante» come lui.

Nell’omelia, condivisa a distanza dal vescovo Ambrogio Spreafico, anche le parole pronunciate giorni fa dal nipotino dell’avvocato, Ludovico: «Quanto mi piace il modo di vivere di mio nonno - aveva riferito il bimbo -. Sa vivere con allegria e leggerezza. È un uomo colto e molto simpatico. Ama la vita e i cavalli».

LA PASSIONE

Già, i cavalli, la sua più grande passione e anche quella fonte di successo. Persino in punto di morte, attanagliato da problemi renali e polmonite batterica, con la vittoria del suo purosangue Blanc Menteur ad Agnano. «Purtroppo questo brutto periodo ce l’ha portato via nel silenzio - ha aggiunto don Tonino -. Tanto rumoroso in vita quanto silenzioso nell’ultima ora». Perché in vita di rumore ne fece eccome.

Come quando si presentò al Senato nel 1987 con la maschera antigas per richiamare l’attenzione, in tempi non sospetti, sull’inquinamento della Valle del Sacco. Si fece poi espellere da Alleanza Nazionale, che cofondò nel 1994, per i 169 milioni di lire fatti assegnare alla sua associazione “Destra e popolo”. Soldi non finiti nel suo conto in banca ma nelle tasche dei più bisognosi.

Allora il leader di AN Gianfranco Fini lo definì «puttano della politica». Lui, con la solita irriverenza mai sgarbata, replicò: «A proposito di puttane, non ha bisogno di guardare lontano».

E poi ancora le mai rinnegate origini fasciste e il suo famoso ritratto in olio di Mussolini. Quello che voleva portare in ufficio quando fu nominato sottosegretario alla Difesa nel secondo Governo D’Alema. Chiesero la sua testa, ma alla fine si dimise. Se n’è andato nel silenzio, ma il rumore che fece riecheggerà in eterno.



