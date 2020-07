© RIPRODUZIONE RISERVATA

Udienza dalle forti emozioni e dai nervi tesi, quella che c’è stata ieri dinanzi alla Corte d’Assise del Tribunale di Cassino, dove si stata celebrando il processo a carico di Nicola Feroleto (assistito dall’avvocato Luigi D’Anna ), il 49enne di Villa Santa Lucia, accusato dell’omicidio del figlio Gabriel di 26 mesi.Assieme all’uomo a processo, con rito abbreviato, dinanzi al Gip è finita anche Donatella Di Bona, madre del bambino.Tredici i testi dei pubblici ministeri, Valentina Maisto e Roberto Bulgarini Nomi, comparsi dinanzi alla corte presieduta dal giudice Donatella Perna. Particolarmente toccante è stata la scena descritta da una vicina di casa di Donatella Di Bona.LA DONNALa donna ha raccontato la scena che poco prima delle 16 del 17 aprile 2019 si trovò di fronte in località Volla a Piedimonte San Germano.«Vidi Donatella con Gabriel tra le braccia. Il bambino era privo di sensi, con le braccia a penzoloni, come quando i bambini hanno sonno e li porti in braccio», ha raccontato la teste. Il resto di quei minuti è una sequenza agitati di urla e richieste disperate della nonna di Gabriel, la signora Rocca Di Branco. Proprio quest’ultima nel corso dell’udienza di ieri mattina ha avuto un crollo psicologico e, dopo essere uscita dall’aula di Corte d’Assise, si è emozionata. Ha pianto, disperatamente.«Non posso credere cos’è stato fatto a mio nipote. Il mio piccolo nipote. Possibile che Nicola rimane freddo dinanzi a queste testimonianze?» si è chiesta nonna Rocca.A tranquillizzare la donna sono stati gli avvocati di parte civile Giancarlo Corsetti e Alberto Scerbo. Sono stati ascoltati, sempre nell’udienza di ieri, diversi carabinieri, tra i quali il comandante della stazione di Piedimonte, Santino Messore, il maresciallo Roberto Caserta e il capitano Tamara Nicolai. Tutti hanno ripercorso specifici atti d’indagine, dal sequestro delle auto, a quello dei vestiti di Nicola, nella sua abitazione di Villa Santa Lucia.Il maresciallo Messore, in particolare, ha ripercorso le prime chiamate di aiuto arrivata nel pomeriggio del 17 aprile 2019. «Fummo chiamati per un incidente stradale, ma la pattuglia che arrivò sul posto capì subito che c’era qualcosa che non andava» ha detto il maresciallo Messore.Ascoltati anche alcuni tra medici e fiosioterapisti che nelle ore precedenti e nei giorni precedenti, avevano avuto contatti con Donatella, all’interno di una clinica del cassinate, dove si era recata per una visita.«Il suo volto era triste» ha detto una fisioterapista.Quella di ieri è stata un’udienza nella quale è stata ripercorsa l’attività di polizia giudiziaria preliminare. Il processo riprenderà a settembre, sono state fissate due date: l’11 e il 18 settembre. Udienze in cui i pubblici ministeri chiameranno in aula gli appartenenti alla sezione operativa della compagnia dei carabinieri di Cassino, coloro i quali hanno redatto l’informativa finale. Saranno ripercorse in aula le intercettazioni telefoniche e soprattutto ambientali.IL RITO ABBREVIATOA metà settembre riprenderà anche il processo con rito abbreviato per Donatella Di Bona (assistita dagli avvocati Lorenzo Prospero e Chiari Cucchi). In questi giorni il perito avrebbero dovuto consegnare la relazione sulla condizioni psichiatriche della donna, ma è stata chiesta una proroga di 30 giorni. La donna, come noto, ha confessato l’omicidio del figlio, tirando in ballo anche Nicola Feroleto. «Era presente al momento del fatto», ha riferitola donna. Il bimbo di 26 mesi è morto per asfissia meccanica, gli è stata chiusa la bocca e il naso. Un’azione, hanno chiarito i consulenti della Procura, durata tra gli 8 e i 10 minuti. Una lunga agonia, perché non sentire i capricci del bambino mentre i due si appartavano una stradina in località Volla, dove viveva Donatella.