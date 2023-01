La tragedia di Capodanno, 75enne investito muore sul colpo a San Vittore del Lazio

Tragedia nella notte appena trascorsa, quella di San Silvestro, a San Vittore del Lazio: un uomo è stato investito da un'auto ed è morto poco dopo. Il fatto è avvenuto in via Marconi, a due passi dal centro storico, stando alle informazioni raccolte, a perdere la vita un uomo di 75 anni di origini francesi che si trovava in paese per trascorrere le festività natalizie.

Nel centro a confine con la Campania sono intervenuti i carabinieri di Cervaro e Cassino, il personale sanitario del 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.